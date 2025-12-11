삼쩜삼, 보험·통신·상조까지···‘생활밀착 플랫폼’ 전환 가속

가계 지출 큰 비중 차지하는 통신비 부담 절감…티플러스 제휴 ‘100원 요금제’ 큰 인기 끌어

고이장례연구소와 선보였던 ‘월 100원 상조’…첫날 가입자만 800명

김범섭 대표 “고객의 전 주기 아우르는 생활밀착 파트너 될 것”

'삼쩜삼' 운영사 자비스앤빌런즈는 세무를 넘어 보험과 통신, 상조 등 일상 전 영역으로 제휴를 확장해 ‘생활밀착 플랫폼’ 전환을 본격화하고 있다고 11일 밝혔다.자비스앤빌런즈는 최근 실손보험 기반 인슈어테크 기업 ‘마이크로프로텍트’와 라이더 대상 휴대폰 임대, 중고폰 매입 및 환급 서비스를 운영하는 ‘비엘큐’를 인수한 데 이어, 통신과 상조 분야에서 파트너십을 확대해 나가고 있다. 세금과 병원비 등 일상에 숨은 돈을 편리하게 되찾고, 매달 부담하는 고정비를 낮춰 생애주기 전반에 걸친 혜택을 제공하겠다는 취지다.삼쩜삼은 휴대폰 구매부터 요금제 선택, 중고폰 환급까지 가계 지출에서 큰 비중을 차지하는 통신 전 영역에서 고객이 최대 혜택을 받을 수 있도록 제휴 서비스를 강화했다.모바일 중개 플랫폼 ‘모요’와 통신사 공시지원금 및 판매처별 추가 지원금을 투명하게 공개해, 최신 아이폰, 갤럭시 전 모델의 실구매가를 한눈에 비교할 수 있게 했다. 기기 반납이나 부가 서비스 등 강제 가입 없이도 최저가 구매가 가능하다.티플러스, 모나, U+유모바일 등 주요 알뜰폰 브랜드와 손잡고 개인 데이터 사용 패턴에 맞는 최적의 요금제를 추천한다. 지난 11월 티플러스와 내놓은 ‘100원 요금제’는 가입 첫 6개월간 월 100원에 요금제를 이용할 수 있어 고객들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.중고폰은 자비스앤빌런즈가 최근 인수한 비엘큐를 통해 빠르게 매입 및 환급받을 수 있다. 택배로 직접 중고폰을 수거해 시세 판정 후 1일 이내 즉시 입금해주는 게 특징이다.삼쩜삼은 제휴 생태계를 장례 서비스로도 넓혀 ‘생애 전 주기’ 혜택을 강화했다.장례 서비스 전문 기업 ‘고이장례연구소’와 선보인 100원 상조는 첫날 약 800명이 가입해 큰 호응을 얻었다. 월 100원만 내면 물가 상승과 관계 없이 가입 시점 가격으로 향후 장례 서비스를 이용할 수 있어 초기 부담을 덜어냈다. 삼쩜삼을 통해 가입하면 납입금 1년 면제와 10만원 추가 할인 등 풍성한 혜택도 받을 수 있다.김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 “세금과 병원비 환급에 이어 통신비와 상조까지 고객의 전 주기를 아우를 수 있는 생활밀착 파트너가 될 것”이라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com