[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 실습 중심 로봇·AI 교육 기업 ‘딥트리’, 중저가 이동형 듀얼암 로봇 ‘트리보’ 개발 박차

이체은 딥트리 대표



대표 아이템은 로봇 교육 서비스 ‘로봇다이브(RobotDive)’

AI 기반 이동형 양팔 로봇 ‘트리보(Tribo)’

딥트리는 로봇과 AI 기술을 교육에 접목해 실무형 로봇 전문 인재를 양성하는 교육 기업이다. 이체은 대표가 2024년 8월 설립했다. 회사의 핵심 사업은 로봇 교육 서비스 ‘로봇다이브(RobotDive)’와 AI 기반 이동형 듀얼암 로봇 ‘트리보(Tribo)’다.로봇다이브는 ROS2 기반 주행 제어, 컴퓨터 비전, 딥러닝 모델, Isaac Sim 등을 활용한 종합 로봇 AI 실습 서비스로, 교육기관·기업에서 바로 활용할 수 있도록 커리큘럼을 구조화했다. 다수의 실물 로봇 장비를 기반으로 ‘서울대학교, 한국로봇융합연구원, KBS’ 등의 대학 및 기관에서 고밀도 실습을 운영해왔다. 자율주행 로봇, 산업용 로봇, 사족보행 로봇, 소셜 로봇 등 다양한 플랫폼을 기반으로 Physical AI, ROS2, 딥러닝 모델 활용 교육을 제공하며, 실제 산업 환경에 필요한 기술을 체계적으로 다룬다.트리보는 딥트리가 개발 중인 AI 기반 이동형 듀얼암 로봇으로, 이동성과 조작 능력을 결합한 새로운 형태의 교육·연구용 실물 로봇 플랫폼이다. 서비스·물류·조작 등 실제 산업 환경 기반의 실무형 실습 패키지와 함께 Physical AI·모방학습·강화학습 커리큘럼도 제공할 예정이다.이체은 대표는 한국로봇융합연구원에서 근무하며 다양한 로봇 연구 및 교육 프로젝트를 수행했고, 이후 4년간 로봇 AI 교육 전문 강사로 활동했다. 산업용 로봇부터 자율주행 로봇, 사족보행 로봇, 소셜 로봇에 이르기까지 다양한 실무 로봇 플랫폼을 가르치며, 학생·재직자·연구원 등 수천 명의 대상자를 교육해 왔다.그 과정에서 이 대표는 한 가지 공통된 문제를 발견했다고 말한다. “로봇 산업은 빠르게 성장하고 있지만, 실제 로봇을 직접 다루며 최신 트렌드를 배울 수 있는 교육 인프라는 턱없이 부족합니다. 현장의 기술 요구와 교육 사이의 간극이 너무 컸고, 이를 해결할 실습 기반 로봇 교육 서비스가 필요하다고 느꼈습니다.”이 문제의식이 딥트리를 창업하게 된 가장 큰 계기였다. 딥트리는 설립 초기부터 기술력과 교육 콘텐츠의 실용성을 인정받으며 여러 정부 지원사업에 선정됐다.이를 통해 누적 1억 원 이상의 지원금을 확보, 로봇 장비 구축과 교육 콘텐츠 고도화, 이동형 듀얼암 로봇 개발 기반을 마련했다.딥트리는 특히 수도권 중심의 로봇·AI 직업교육 불균형을 해소하는 것을 중요한 미션으로 삼고 있다. 많은 기술 교육 프로그램이 서울·수도권에 집중되면서 지방 대학과 지역 청년들은 충분한 실습 기회를 얻지 못하고 있다.딥트리는 이 문제를 해결하고자 지방 대학들(전남대, 수성대 등)과 적극적으로 협력하며 로봇AI 교육을 지역으로 확산하는 데 힘쓰고 있다. 실제 로봇 장비 기반 실습을 지방에서도 동일하게 제공할 수 있도록 프로그램을 확장하고, 지역 교육기관과의 연계를 통해 접근성을 높이고 있다.현재 딥트리는 대표를 포함한 4명의 로봇 전공자들로 구성된 팀으로, 로봇 개발과 교육 설계 역량을 동시에 갖춘 구조가 강점이다. 대학·교육기관 B2B 교육, 기업 직무 교육, 사내 로봇·AI 트레이닝 프로그램 등 다양한 파트너십을 빠르게 확대하고 있다.회사는 로봇 하드웨어와 교육 콘텐츠 고도화를 중심으로 시드 투자를 검토 중이며, 이동형 듀얼암 로봇 ‘트리보’ 개발을 통해 기술 기반 확장 단계에서 본격적인 투자 유치를 계획하고 있다.이 대표는 “누구나 Physical AI를 자유롭게 실습할 수 있는 중저가형 이동형 듀얼암 로봇을 완성하는 것이 목표”라며 “대학·기업·공공기관과의 협업을 통해 실습 중심 로봇 교육의 격차를 줄이고, 장기적으로는 전국적인 전문 로봇 실습 센터 설립과 글로벌 로봇 교육 플랫폼으로 성장하고 싶다”고 말했다.딥트리는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com