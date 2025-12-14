[2025 이화여자대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] ‘스텔스 항암제’를 개발하는 스타트업 ‘키텍바이오’

김관묵 키텍바이오 대표
알부민과 항암제의 결합체인 스텔스 항암제로 전세계 제약회사들이 집중투자하고 있는 ADC(항체-약물 접합체)기술을 능가하고자 하는 야심찬 기업
암세포는 자신의 성장을 위해 많은 알부민 결합 수용체들을 발현시켜 혈액 내의 알부민을 끌어들이고, 알부민을 분해하여 영양분으로 이용한다. 즉 알부민은 암세포의 식량인 셈이다. 스텔스 항암제는 암세포의 식량에 항암제를 숨겨 암세포가 먹도록 한 것이라고 할 수 있다. 키텍바이오가 스텔스 항암제를 개발할 수 있었던 이유는 세계적으로 독보적인 알부민 결합 원천기술인 ‘FLIC 기술’을 보유하고 있기 때문이다. 키텍바이오 김관묵 대표는 스텔스 항암제로 ADC(항체-약물 접합체)를 능가하겠다는 목표를 가지고 개발을 진행하고 있다. 스텔스 항암제는 특정 암종에만 적용되는 ADC(항체-의약품 결합체) 기술에 비해 다양한 일반적인 암종에 적용될 수 있으며, 개발비용이 크지 않아 많은 암환자들이 최소 비용으로 널리 이용할 수 있다는 장점이 있다.
키텍바이오는 2022년도에 앤젤 투자사로부터 받은 1억 원의 투자금, 기술보증기금의 보증에 의한 은행 융자금 및 BIG3, TIPS 등의 정부지원금 등으로 연구개발을 진행해왔으며, 2026년 상반기 내에 PreA ~ 시리즈 A의 투자유치를 목표로 하고 있다.
설립일 : 2020년 2월
주요사업 : 스텔스 항암제 개발
성과: FLIC 및 스텔스 항암제 관련 12건의 국내외 특허 출원 및 등록
