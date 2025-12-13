[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 골프연습에 특화된 제품 개발하는 스타트업 ‘서울풀코리아’

이심원 서울풀코리아 대표



대표 아이템은 가정용 골프 연습장 콘셉트의 ‘골프다트’

실제 골프 스윙 메커니즘과 타구 감각을 최대한 유지

서울풀코리아는 골퍼들에게 꼭 필요하지만 아직 시장에 없던 연습 도구들을 만드는 기업이다. 이심원 대표가 2019년 9월에 설립했다."서울풀코리아는 퍼플그린 골프(PURPLEGREEN GOLF)라는 브랜드로, 집에서도 필드와 최대한 가까운 감각으로 스윙을 연습할 수 있는 '골프다트', 필드·연습장 어디서나 셀프 스윙 촬영이 가능한 '스윙윙' 등 골프 연습에 특화된 제품들을 기획·제조·유통까지 원스탑으로 진행하고 있습니다."대표 아이템은 가정용 골프 연습장 콘셉트의 '골프다트'다. 골프다트는 골프 스윙과 다트 게임을 결합한 제품으로, 짧은 채와 높은 티(tee) 위에 올려진 공을 실제 스윙으로 타격하면, 부드러운 전용 공이 다트판에 붙는 구조다. 이를 통해 임팩트 포인트와 방향, 거리 감각을 한 번에 확인할 수 있고, 층고·소음·천장·가구 파손 걱정을 줄여 실내에서도 부담 없이 풀스윙을 할 수 있다는 점이 특징이다.두 번째 아이템은 '스윙윙'이다. 스윙윙은 골프 전용 프리미엄 셀프 촬영 거치대로, 필드와 연습장 어디서든 빠르게 조립하고, 원하는 높이와 각도로 조절해 자신의 스윙을 촬영할 수 있다. 블루투스 리모컨을 활용해 셀프 촬영 시간을 줄이고, 삼각대·거치대 기능을 모두 겸해 골프 스윙 영상뿐 아니라 다양한 촬영 용도로 활용할 수 있다는 점도 장점이다.중장기적으로는 자이로센서와 모션 인식 기술을 결합한 AI 홈트레이닝 골프 솔루션을 개발해, 골프다트를 중심으로 스윙 데이터 분석과 코칭까지 연결되는 통합 연습 환경을 만들고자 한다.서울풀코리아의 경쟁력은 첫째, '집에서 하는 진짜 스윙 연습'이라는 점이다. 골프다트는 실제 골프 스윙 메커니즘과 타구 감각을 최대한 유지하면서도, 실내에서 안전하게 사용할 수 있도록 공, 타격 매트, 다트판 구조를 설계했다. 그래서 퍼팅 매트처럼 집마다 하나씩 둘 수 있는 '우리 집 골프 연습장' 컨셉이 자연스럽게 자리 잡고 있다.둘째, 재미와 훈련이 동시에 된다는 점이다. 다트 점수 게임 형태로 가족·친구와 함께 활용할 수 있어, 골프를 잘 모르는 사람도 쉽게 참여할 수 있다. 이 때문에 단순한 연습 도구를 넘어, 홈 파티나 모임에서 활용되는 '골프 게임'으로도 입소문을 얻고 있다.셋째, 검증된 시장 반응이다. 골프다트는 자사몰에서만 160개가 넘는 리뷰를 기록하고 있고, 여러 골프 전문·종합 이커머스 플랫폼에 입점해 판매되고 있다. 골퍼들이 진정으로 필요했던 제품을 만든다는 점에서 차별점이 있다. 마지막으로, 향후 자이로센서·모션 인식 기반 AI 분석 기능이 결합되면, 단순한 연습기에서 데이터 기반 코칭 솔루션으로 확장될 수 있다는 점도 큰 경쟁력이다.이 대표는 판로를 크게 세 축으로 나누고 있다. 첫째는 공식 자사몰(purplegreengolf co kr) 중심의 직판 구조, 둘째는 쿠팡, 11번가, G마켓, SSG, 무신사 등 주요 이커머스·골프 전문몰 입점으로 온라인 유통 채널을 넓히고 있다. 셋째는 콘텐츠 기반 마케팅이다. 인스타그램 공식 계정(purplegreengolf_korea)과 대표 개인 브랜딩 계정에서 제품 개발 스토리, 사용 팁, 실제 골퍼들의 사용 영상을 꾸준히 공유하며, 스윙 분석·연습 루틴 같은 정보성 콘텐츠와 함께 자연스럽게 제품을 노출하고 있다.또한 골프 프로와 인플루언서 협업 리뷰, 골프 박람회 참가 등 오프라인 체험 기회도 병행해 '직접 써보면 이해되는 제품'이라는 강점을 살리고 있다. 향후에는 B2C뿐 아니라 골프 연습장, 스크린골프장, 학교·지자체 등 B2B·B2G 채널로도 판로를 확대해, 교육용·레저용 수요를 함께 가져가는 전략을 준비하고 있다.서울풀코리아는 초기에는 크라우드펀딩과 자체 매출을 중심으로 시장 검증과 제품 업그레이드에 집중했다. 현재는 외부 자본보다는 사업 구조를 탄탄히 다지는 단계이지만, 자이로센서·AI 기반 골프 솔루션 개발과 해외 진출을 본격화하는 시점에는 전략적 투자 유치를 염두에 두고 있다.특히 골프 연습 데이터를 활용한 분석·코칭 서비스는 기술 개발과 마케팅에 적지 않은 자본이 필요하기 때문에, 골프·스포츠·헬스케어 분야에 이해도가 높은 파트너와의 협업을 긍정적으로 검토하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "사업을 시작하기 전에는 '골프 연습을 더 하고 싶은데, 시간·장소 제약 때문에 쉽게 연습장에 가지 못하는' 평범한 아마추어 골퍼였습니다. 필드와 최대한 비슷한 스윙 감각을 유지하면서도, 집·실내에서 부담 없이 연습할 수 있는 장비를 찾다 보니, '그럼 내가 직접 만들자'는 생각으로 창업을 결심하게 됐습니다. 초기 자금은 개인 자본과 함께, 정부 지원사업·크라우드펀딩 등을 적극 활용해 마련했습니다. 정부 R&D·사업화 지원과 크라우드펀딩을 통해 리스크는 낮추고, 대신 시장의 피드백을 빠르게 반영할 수 있었던 점이 저희 회사만의 창업·성장 패턴이었다고 생각합니다."창업 후 이 대표는 "가장 큰 보람은 '이 제품 덕분에 집에서 가족들과 함께 골프를 즐기게 됐다', '골프를 잠시 쉬고 있었는데 다시 시작하게 됐다'는 고객들의 메시지를 받을 때"라며 "단순히 물건 하나를 파는 것을 넘어, 누군가의 운동 루틴과 여가, 가족 간 소통 방식이 바뀌는 데 기여했다는 점이 큰 동기부여가 된다"고 말했다."또 하나는, 스케치 단계에서 시작된 아이디어가 실제로 생산되고, 국내 주요 온라인 플랫폼에 입점되어, 전혀 모르는 지역의 고객에게까지 전달되는 과정을 매번 경험한다는 것입니다. 이 과정에서 쌓인 데이터와 피드백들이 다음 제품 기획의 기반이 되고, 회사의 방향성을 더 선명하게 만들어 줍니다."서울풀코리아는 이 대표가 제품 기획, 브랜딩, 마케팅, 사업 전략을 총괄하고 있다. 제품 디자인·설계와 생산은 협력 공장 및 외부 엔지니어와의 파트너십 구조로 운영하고 있고, 콘텐츠 제작과 유통·CS는 프로젝트 단위로 함께하는 크리에이터, 마케터들과 팀을 이루어 진행하고 있다. 이와 별도로 자이로센서·모션 인식 등 AI 기술이 필요한 영역은 관련 기술을 보유한 파트너사와 협업해, 하드웨어와 소프트웨어가 자연스럽게 연결되는 구조를 만들고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 "단기적으로는 골프다트·스윙윙·퍼팅 연습기 등 기존 제품 라인업을 고도화하고, 골퍼의 실제 연습 데이터를 기반으로 한 AI 코칭 서비스를 단계적으로 탑재할 것"이라며 "집과 연습장, 필드 어디에서 연습하든 하나의 계정과 솔루션으로 자신의 스윙을 관리할 수 있는 '나만의 골프 코치'를 만드는 것이 목표"라고 말했다."중장기적으로는 국내 시장에서 가정용·교육용 골프 연습 솔루션으로 입지를 다지고, 학교·지자체·실버 복지센터 등과 연계된 프로그램으로 확장하고자 합니다. 동시에 미국과 동남아 등 해외 골프 시장에도 진출해, '집에서 즐기는 골프 연습'이라는 새로운 표준을 서울풀코리아가 제시하는 것이 궁극적인 비전입니다."서울풀코리아는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.