(주)유닛미(UNITMI)는 ‘친환경 활동하고 돈 벌기’, ‘직원 칭찬하고 돈 벌기’, ‘학습하고 돈 벌기’처럼 하기 싫은 일을 즐겁게 바꾸는 챌린지 플랫폼 ‘모티너스(Motiners)’를 운영하는 기업이다. 김성윤 대표가 2021년 6월에 설립했다.“(주)유닛미(UNITMI)는 ‘You and I share TMI’, 즉 서로의 경험과 시간을 나누며 함께 성장한다는 의미를 담고 있습니다. 또한 ‘Time Manage Indicator’, 시간을 관리하는 지표라는 뜻처럼 사람과 조직이 ‘시간을 더 의미 있고 가치 있게 쓰도록 돕는 회사’입니다. 이 철학에서 출발해, 우리는 사람들이 ‘시간을 잘 쓰는 습관’을 형성하도록 돕는 방법을 연구했습니다.”대표 아이템은 인지심리학을 기반으로 한 행동 유도형 챌린지 플랫폼 ‘모티너스(Motiners)’다. 사람이 꾸준히 실천할 수 있도록, ‘즉각적 보상’ 구조를 적용했다. 즉, 사용자가 건강, 학습, ESG 활동 등 원하는 행동을 인증하면 자동으로 포인트가 적립되고, 기프티콘으로 교환되는 방식이다. 이 구조는 단순한 다이어트 앱을 넘어, 기업, 지자체, 학원, 이벤트 기업 등 다양한 조직이 활용할 수 있는 ‘행동 변화 시스템’으로 확장되었다. 기업은 임직원 참여형 복지·소통 프로그램으로, 지자체는 시민 참여형 ESG 캠페인으로, 학원은 학습 습관 챌린지로 적용하고 있다.모티너스의 경쟁력은 네 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 인지심리학에 기반한 행동 지속 설계로, 사람이 행동을 유지하게 하는 동기 강화 메커니즘을 UX 전반에 적용했다. 둘째, 3분 만에 챌린지를 개설할 수 있는 SaaS 구조로, 기업 담당자나 기관 운영자가 별도 개발 없이도 손쉽게 챌린지를 생성할 수 있다. 셋째, 자동 리워드 시스템으로, 포인트 적립, 상품 교환, 기프티콘 발송까지 모두 자동화되어 운영 효율성과 직원 만족도를 동시에 높인다. 넷째, 웰니스, ESG, 교육, 마케팅 등 다양한 분야에 맞게 커스터마이징이 가능하다.(주)유닛미는 현재는 B2B 인바운드 마케팅 중심 전략을 운영하고 있다. 기업 HR·ESG 담당자를 대상으로 한 온라인 웨비나, 성과 데이터를 활용한 사례 기반 콘텐츠 마케팅을 진행하고 있다. 또한 공공기관과 지자체 대상 협업형 프로젝트 제안을 통해 신규 파트너십을 확장 중이다. 해외에서는 미국 실리콘밸리 HR 전문가 네트워킹을 통해 글로벌 SaaS 버전의 시장 진입을 준비하고 있다.(주)유닛미는 현재 자체 매출로 충분히 운영되고 있지만, 더 많은 기업과 사용자가 모티너스를 경험할 수 있도록 투자 유치를 준비 중이다. 확보된 자금은 국내 고객 확대와 서비스 품질 강화를 위해 집중적으로 사용할 예정이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학 시절 자기 계발 모임을 운영하며 사람들이 쉽게 포기하는 이유를 관찰했습니다. 그때 깨달은 것은 ‘의지가 부족해서가 아니라, 지속할 수 있는 동기 구조가 없기 때문’이라는 사실이었습니다. 이 작은 통찰이 지금의 UNITMI를 탄생시켰고, 초기 자금은 정부지원사업을 통해 확보하며 첫발을 내디뎠습니다.”창업 후 김 대표는 “사람들이 챌린지를 통해 서로를 응원하고, ‘내 일상이 변했어요’, ‘자격증을 따서 간호사가 됐어요’, ‘70세에 운동을 시작해 삶이 달라졌어요’ 같은 이야기를 들을 때 정말 큰 보람을 느낀다”며 “우리는 단순히 앱을 만드는 회사가 아니라 사람들의 행동에 동기를 부여하고 그 변화를 설계하는 회사라고 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2025년에는 ‘AI 기반 동기부여 자동 설계 기능’을 정식으로 선보일 예정”이라며 “장기적으로는 사람들이 ‘하기 싫은 일을 즐겁게 할 수 있도록 돕는 통합 동기부여 플랫폼’으로 확장해, 행동이 즐거운 일상으로 이어지는 세상을 만들어가고자 한다”고 말했다.(주)유닛미는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com