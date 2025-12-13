[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 웨어러블 로봇 데이터 수트와 C2B 데이터 마켓플레이스를 개발하는 ‘(주)인피니트몽키즈’

나인채 (주)인피니트몽키즈 대표



실외·비정형 환경에서도 데이터 확보 가능하다는 것이 경쟁력

복합 물리량 데이터 제공으로 로봇 제어·강화 학습에 직접 활용할 수 있어

(주)인피니트몽키즈(Infinite Monkeys)는 로봇·휴머노이드가 실제 세계를 학습하는 데 필요한 고정밀 인간 데이터를 수집·가공·유통하는 AI·로보틱스 데이터 기업이다. 나인채 대표(32)가 2024년 4월 창업했다. 법학 전공 후 영상처리·임베디드 개발자로 커리어를 시작한 그는 “기술·데이터·규제를 모두 이해하는 강점을 바탕으로, 누구나 안전하게 데이터를 만들고 AI 혁신에 참여할 수 있는 인프라를 구축하고 있다”고 설명한다.회사의 대표 기술은 D-SUIT와 Pick-D 두 가지다. 첫 번째, D-SUIT는 각 로봇기업이 필요로 하는 학습데이터셋을 실제 사용 환경에 맞춰 ‘맞춤 제작’할 수 있는 웨어러블 기반 데이터 수집 플랫폼이다. 제조·물류·서비스·실외 등 기존 모션캡처나 실험실 장비로는 구현할 수 없던 실제 상황의 비정형 행동·힘·접촉·시야·음향 등을 IMU·압력·토크·EMG·카메라·마이크 등 다중 센서로 고정밀 수집한다. 이를 통해 단순 포즈 수준을 넘어, 로봇 제어·강화학습·시뮬레이션 튜닝에 직접 투입할 수 있는 정량 멀티모달 데이터셋을 제공한다. 즉, D-SUIT는 장비가 아닌 로봇기업 맞춤형 데이터 제작소(Custom Dataset Factory)로 기능한다.두 번째는 Pick-D, 개인·전문가·기업이 보유한 이미지·음성·텍스트·모션 등 원시 데이터를 안전하게 판매하고, AI 기업은 필요한 데이터를 합법적·윤리적으로 구매할 수 있는 C2B 데이터 마켓플레이스다. D-SUIT로 생성된 로봇 데이터 역시 Pick-D를 통해 유통·수익화할 수 있으며, 로봇·휴머노이드 데이터를 위한 카테고리도 별도 확장 중이다.(주)인피니트몽키즈의 경쟁력은 실험실 기반 데이터의 한계를 극복하는 Real-World 데이터 제공에 있다. 실제 작업자의 시점, 힘, 접촉, 환경 변수를 모두 포함한 멀티모달 데이터는 기존 광학식 MoCap이 제공하지 못하는 현장성·변동성·물리적 상호작용을 포함하며, 로봇 제어 및 행동 이해의 정밀도를 크게 높인다. 또한 고가·고정형 시스템 대비 낮은 TCO, 빠른 설치, 산업별 모듈화로 경제성·확장성도 확보했다.(주)인피니트몽키즈는 로봇·휴머노이드 기업을 타깃으로 직접 제안·PoC 수행을 통해 레퍼런스를 확보하고 있다. Softwave, AI FESTA 등 기술 전시에서 실시간 데모를 선보이며 기술 신뢰도를 높이고, 실제 수집 데이터를 기반으로 기술 블로그, 케이스 스터디, 화이트페이퍼를 발행 중이다. 한국기계연구원, 대기업 오픈이노베이션, 글로벌 대학 연구소 등과의 공동 연구·검증도 진행하고 있다.팀은 총 5명으로 구성돼 있다. 나병호 연구소장은 포스코·삼성 등에서 30년 이상 IT·시스템 개발을 이끈 베테랑으로 기술 총괄을 맡고 있다. 정문경 수석은 서울대 전기정보공학과 출신으로 LG전자에서 6년간 하드웨어 설계를 담당했다. 금민수 이사는 연세대 출신 AI 개발자로 모델 개발과 기술 기획을 병행한다. 김찬영 이사는 서버·인프라 전문가로 플랫폼·데이터 인프라를 담당한다.나 대표는 “각 로봇기업이 필요로 하는 학습시나리오와 환경을 현실에서 정량화해 제공하는 Physical AI 기반 데이터 인프라를 만드는 것이 목표”라며 “미국·영국·싱가포르 등 글로벌 로봇허브 중심으로 PoC·공동연구를 확대해 세계 로봇기업의 표준 데이터 파트너가 되겠다”고 말했다.(주)인피니트몽키즈는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com