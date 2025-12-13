[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 펫케어샵 예약플랫폼 및 펫케어샵 소비재 유통하는 ‘(주)프릿지크루’

오세일 (주)프릿지크루 대표



반려동물 미용, 유치원, 호텔 예약플랫폼 ‘헬로티피’ 운영

펫케어샵 예약 및 고객관리프로그램 ‘티피’를 서비스해

(주)프릿지크루는 반려동물 미용, 유치원, 호텔 예약플랫폼 ‘헬로티피’와 펫케어샵 예약 및 고객관리프로그램 ‘티피’를 서비스하는 기업이다. 오세일 대표(38)가 2021년 2월에 설립했다.대표 아이템은 오프라인 펫케어샵에 예약 및 고객관리프로그램 ‘티피’다. 이를 통해 기존 수기로 이뤄지고 있던 예약 장부를 디지털 전환해 효율적으로 매장을 운영할 수 있도록 도움을 주고, 이외에 매장에 필요한 소비재부터 인터넷, 단말기, 인테리어 등 다양한 영역으로 확장하고 있다.티피의 경쟁력은 티피를 통해 매장 운영에 필요한 모든 것을 해결할 수 있다는 것이다. (주)프릿지크루는 초기에는 방문판매로 영업을 진행하면서 이탈률을 줄이고 제품을 고도화했고, 이후에는 자연스럽게 입소문을 타면서 현재는 별도 광고를 진행하지 않아도 오가닉하게 유입되고 있다.(주)프릿지크루는 2021년 카카오벤처스에서 시드투자를 유치하였고, 2023년 윤민창의투자재단 24년 cnt테크와 jnp글로벌에서 시드투자를 유치했다.오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “시장에 대한 기회를 보고 시작하였습니다. 지인들의 엔젤투자와 기관투자 및 정부지원사업을 통해 마련하였습니다.”창업 후 오 대표는 “초기 서비스 오픈 시절 매장들이 자리 잡고 프로그램 덕분에 잘 활용하고 있다라고 말해줄 때 보람을 느낀다”고 말했다.(주)프릿지크루는 캐치테이블 시절 함께한 공동창업자와 풀스택 개발자, 그리고 오프라인 빅데이터를 경험한 마케터, 디자이너로 이루어져 있다.앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “현재 집중하고 있는 매장운영의 필요한 모든 걸 제공하는 것을 넘어 보호자들이 필요한 모든 것을 제공하고 싶다”고 말했다.(주)프릿지크루는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com