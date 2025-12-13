[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 예술가와 기획자가 함께 성장하는 구조를 구축해 온 (주)인사이드아트

오설윤 (주)인사이드아트 대표



후즈아트는 클래식 음악을 기반으로 공연과 예술 기획 교육 프로그램을 운영하는 전문 예술 기획단체

다양한 공간에 맞춘 클래식 공연을 제작하며, 현장 중심의 실무 경험을 제공해 예비 기획자를 양성해

(주)인사이드아트는 공연기획과 예술 콘텐츠 제작 전반을 자체적으로 수행할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며 오설윤 대표가 2022년 6월에 설립했다.오설윤 대표는 (주)인사이드아트가 예술가와 기획자의 역량을 실질적으로 강화하는 콘텐츠 개발과 교육 사업을 중심에 두고 있다고 소개했다.후즈아트는 학교, 기관, 지자체, 기업 등 다양한 공간을 대상으로 맞춤형 클래식 공연을 기획·운영해 왔다. 단순한 연주 제공을 넘어 공연의 방향 설계, 프로그램 구성, 리허설 관리, 현장 운영, 사후 리포트까지 모든 과정을 자체 팀이 일관되게 수행함으로써 공연 완성도를 높이고 있다. 교육형 클래식 콘서트, 기관·기업 행사 맞춤 음악 프로그램, 브랜드 협업 공연 등 다양한 형태의 프로젝트를 진행하며 클래식 음악을 일상 속에서 경험할 수 있는 환경을 확장하고 있다.오설윤 대표는 2017년부터 클래식 음악을 중심으로 한 예술단체를 운영해 왔으며, 지난 7년간 약 300명의 음악인과 함께 공연 기획 및 콘텐츠 제작을 진행했다. 이 과정에서 1만 명 규모의 예술인 커뮤니티가 형성됐고, 100여 명 이상의 전문 연주자 네트워크가 구축되면서 공연 및 교육형 프로젝트를 안정적으로 운영할 수 있는 기반이 마련됐다. 이러한 인프라는 예술가 매칭, 공연 제작, 커뮤니티 기반 운영, 자체 콘텐츠 제작 등 다양한 사업을 추진하는 핵심 역량으로 자리 잡고 있다.후즈아트가 운영하는 실무형 기획자 양성 프로그램은 예비 기획자가 실제 공연 현장에서 기획·준비·운영 과정을 경험하며 역량을 키울 수 있도록 구성되어 있으며, 예술 전공자와 청년 기획자 300여 명이 참여했다. 현장 중심 교육 방식을 기반으로 기획 실습, 운영 매뉴얼 학습, 공연 포트폴리오 구축까지 연계되며 문화예술 분야의 실질적 인력 양성 모델을 제시했다.현재 (주)인사이드아트는 소규모 인력이지만 기획·디자인·마케팅 기능을 내부에서 모두 수행하며 다양한 형태의 예술 프로젝트를 전개하고 있다. 오설윤 대표는 향후 클래식 음악을 넘어 순수예술 전반으로 기획 범위를 확장하고, 예술가 중심 성과 모델을 기반으로 시장과의 연결 구조를 강화하겠다고 밝혔다.(주)인사이드아트는 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com