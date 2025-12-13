[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 방사성 핵종을 선택적으로 제거하는 솔루션을 개발하는 기업 ‘(주)팹타머’

윤미용 (주)팹타머 대표



산업 현장에서 발생하는 액체 폐기물 문제는 오래전부터 환경 분야의 난제로 남아 있다. 다양한 금속 이온(방사성 핵종 포함)들이 포함된 폐액은 기존 이온교환수지 기술만으로는 선택적 제거가 어렵고, 2차 폐기물이 발생하는 악순환을 만들어왔다. 이러한 한계를 정면으로 돌파하려는 기업이 있다. DNA 압타머(Aptamer) 를 활용해 특정 금속이온만을 정밀하게 제거하며, 2차 폐기물 발생을 최소화하는 기술을 개발한 ‘(주)팹타머(Faptamer)’가 그 주인공이다.(주)팹타머의 윤미용 대표는 현재 세종대학교 바이오산업자원공학과 교수로 재직 중인 연구자로, 오랜 연구 과정에서 쌓아온 바이오 소재 개발 경험을 기반으로 2023년 7월 회사를 설립했다.윤 대표는 “연구실에서 실험을 거듭할수록 압타머의 선택성이 산업 현장에서 요구되는 정밀 분리 기술에도 적용 가능하다는 확신이 들었다”고 창업 배경을 설명했다.압타머는 특정 물질과 고도로 선택적으로 결합할 수 있는 짧은 DNA 조각으로, 원래 바이오·의료 분야에서 단백질이나 세포 타깃팅에 활용되던 소재다. 이를 산업 폐수 정화에 응용한 사례는 국내외를 통틀어 최초이다. (주)팹타머는 이러한 압타머를 비드에 고정화해 ‘압타머-비드(Aptamer-Bead)’ 라는 형태로 구현했다. 대상 금속이온만을 정밀하게 인식해 선택적으로 포획할 수 있어, 기존 이온교환수지 기술의 낮은 선택성과 과잉 흡착 문제를 기술적으로 해결할 수 있다는 점이 주목된다.윤 대표는 기존 기술과의 차이를 명확히 강조했다. “수지는 여러 금속을 가리지 않고 함께 흡착하며 2차 폐기물이 발생됩니다. 반면 압타머-비드는 타깃 이온만 선택적으로 잡아주며, 기존 금속이온을 효과적으로 분리 및 수거가 가능하기 때문에 불필요한 폐기물이 거의 발생하지 않죠. 친환경적이면서도 경제성을 높일 수 있는 기술입니다.”(주)팹타머는 초기에는 주로 원자력 분야의 방사성 핵종 제거를 목표로 연구개발을 진행했다. 그러나 방사성 물질 처리 시장은 높은 규제와 검증 절차로 인해 진입 장벽이 높다. 이에 (주)팹타머는 최근 기술 확장 전략을 통해 반도체 세정공정 폐액, 배터리 전구체 제조 과정에서 배출되는 금속 폐액 등 보다 접근성이 높은 산업 분야로 시장을 넓히고 있다. 산업의 다양성이 높아질수록 맞춤형 금속 제거 기술의 필요성이 증가하는 만큼, (주)팹타머 제품의 응용 가능성도 더욱 커지고 있다.시장 신뢰도 확보 전략 또한 기존 스타트업의 방식과는 다른 노선을 택하고 있다. (주)팹타머는 단독 시장 진입보다는 기존 시장 점유 기업들과의 기술 협력으로 실증 데이터를 확보하고, 제품의 성능을 객관적으로 검증받는 데 집중하고 있다. “기술이 뛰어나다는 사실도 중요하지만, 산업 현장에서 ‘검증된 기술’이라는 신뢰를 얻는 것이 더 중요합니다. 그래서 협력 중심의 사업 전략을 선택했습니다.”투자 유치 성과도 이어졌다. 2024년 2월 고려대학교 기술지주로부터 2억 원 규모의 시드 투자를 받으며 기술력을 공식적으로 인정받았고, 이를 기반으로 정부의 TIPS 프로그램에 선정되며 본격적인 기술 고도화에 돌입했다. 현재는 2026년 상반기까지 약 15억 원 규모의 Pre-A 투자 유치를 목표로 하고 있으며, 확보한 자금은 파일럿 설비 구축과 대량생산 공정 검증에 투입될 예정이다.창업 3년 차에 접어든 지금, 윤 대표는 조직의 성장을 느낄 때 가장 큰 보람을 느낀다고 말한다. “돌이켜보면 어느 순간 회사가 한 단계씩 발전해 있더라고요. 그 과정이 제 개인의 힘이 아니라, 구성원 모두가 한마음으로 움직인 결과라는 사실을 실감할 때 뿌듯합니다.”(주)팹타머는 최근 세종대학교 캠퍼스타운 사업에도 선정되었다. 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 초기 창업기업의 성장을 지원하는 프로그램으로, 입주기업에게 시설 임차비, 공용 사무기기, 공과금 일부 지원, 전용 사무공간 제공 등 실질적인 혜택을 제공한다. 이는 연구 기반 스타트업이 성장의 초기에 겪는 운영 부담을 크게 줄여줄 수 있는 요소이기도 하다.윤 대표는 “앞으로 2년은 제품 검증과 시장 진입에 모든 역량을 집중할 계획”이라며 “궁극적으로는 압타머 기반 기술이 산업 폐수 정화의 새로운 표준으로 자리 잡는 데 기여하고 싶다”고 말했다.“연구실에서 시작된 한 소재가 산업 환경 문제 해결의 새로운 해법으로 성장하고 있습니다. (주)팹타머의 여정은 이제 막 본격적인 첫걸음을 내딛고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com