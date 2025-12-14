[2025 이화여자대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 지역 소상공인 음식점과 소비자를 연결하는 구독형 도시락 중개 플랫폼 ‘고시락’

최희준 고시락 대표



고시락은 ‘도시락이 간다, GO도시락’의 줄임말으로, 구독형 도시락 중개 플랫폼이다. 지역 소상공인 음식점과 소비자를 연결하여, 매일 다른 메뉴의 도시락을 정기 배송하는 서비스를 제공한다. 최희준 대표가 2025년 7월에 설립했다.고시락은 ‘당일 제조, 당일 배송’을 원칙으로 하는 구독형 도시락 서비스다. 매일 식사 고민이 필요한 직장인, 학생, 1인 가구나 구내식당이 없는 중소기업을 주요 고객으로 한다. 여러 고객의 주문을 묶어 한 번에 배송하는 ‘1:N 단체 배송’ 시스템을 통해 물류비를 절감하고, 고객은 시중보다 저렴한 가격에 매일 새로운 메뉴의 식사를 즐길 수 있다. 현재는 용산구, 서대문구를 중심으로 시범 사업을 운영 중이며, 향후 주문부터 피드백까지 전 과정을 아우르는 시스템을 출시하여 서비스를 고도화할 계획이다.고시락의 경쟁력은 다양성, 가격 경쟁력, 사회적 책임을 꼽을 수 있다. 단일 브랜드의 한정된 메뉴 대신 여러 지역 식당과의 협업을 통해 한식, 중식, 샐러드 등 다채로운 메뉴를 매일 제공하여 고객이 ‘쉽게 질리지 않는’ 식사를 즐길 수 있도록 한다. 사전 식수 예측을 통한 식자재 공동구매와 단체 배송 시스템으로 원가와 물류비를 최적화한 덕분에 고객은 합리적인 가격으로 고품질의 도시락을 구독할 수 있다. 특히 올해는 기술보증기금으로부터 소셜벤처기업으로 공식 인증을 받아, 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하는 기업 모델로서의 가치를 인정받았다.고시락은 현재는 서울 용산구와 서대문구를 중심으로 시범 사업을 진행하며 초기 시장 반응을 확인하고 있다. 지난 7월에는 서울창업허브에서 시범 판매를 통해 서비스 실제 수요와 소비자 반응을 확인하기도 했다. 향후 서비스 지역을 점차 확대해 나갈 예정이다.고시락은 아직은 투자 유치 내역이 없지만, 본격적인 서비스 확장을 위한 투자 유치를 계획하고 있다. 특히 서비스 지역 확대와 글로벌 시장 진출을 위한 자금 확보에 적극적으로 나설 예정이다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “일상 속 ‘오늘 뭐 먹지?’라는 작은 고민을 해결하는 것에서부터 사업을 구상했습니다. 바쁜 현대인들의 식사 문제를 해결하면서 동시에 지역 소상공인에게는 새로운 수익 모델을 제공할 수 있다는 점에서 사회적 가치를 발견하고 창업을 결심했습니다. 초기 자본은 벤처기업협회 예비창업패키지를 통해 마련했습니다.”창업 후 최 대표는 “한 고객이 ‘매일 이 서비스가 있었으면 좋겠다’고 말해줬을 때 가장 큰 보람을 느꼈다”며 “우리의 아이디어가 단순한 테스트를 넘어, 고객의 실생활에 긍정적인 영향을 미치고 실질적인 수요가 있다는 것을 확인한 순간이었다”고 말했다.고시락은 각 분야의 전문성을 갖춘 팀원을 포함해 총 6명이 함께하고 있다. “스타트업의 강점인 신속한 실행력을 바탕으로 고객 피드백을 서비스에 즉각 반영합니다. 각자의 전문성을 존중하면서도 긴밀한 협업을 통해 시너지를 창출하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “단기적으로는 서울 전역으로 서비스 지역을 확장하고, 장기적으로는 전국 단위의 구독형 도시락 플랫폼으로 성장하는 것이 목표다”라며 “더 나아가, 베트남 시장 진출을 시작으로 글로벌 시장에서도 통하는 K-푸드테크 기업으로 자리매김하고 싶다. 고객과 소상공인 모두가 만족하고, 지역사회에 긍정적인 영향을 미치는 소셜벤처로 성장해 나가겠다”고 말했다.고시락은 아이템을 인정받아 이화여자대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 이화여자대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com