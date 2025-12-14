[2025 이화여자대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI와 데이터 기반의 디지털 양육 전문가 ‘아이엔젤’ 앱 개발한 ‘아이들아이앤씨’

김재희 아이들아이앤씨 대표



전문 양육 에이전트가 1:1 상담으로 개별 맞춤 양육 정보를 제공해 줘

인간의 정신을 효율적으로 케어하고 전 생애에 걸여 휴먼 웰빙을 돕는 서비스로 확장

“AI와 데이터 기반의 디지털 양육 전문가 ‘아이엔젤’ 앱이 출시되었습니다. 아이들아이앤씨는 데이터-AI 기반 기술로 인간의 정신을 효율적으로 케어하고 전 생애에 걸쳐 휴먼 웰빙을 돕는 서비스로 확장될 예정입니다. 아이들아이앤씨는 개인이 자신의 특성에 맞는 최적화된 환경을 만나 전 생애 여정을 건강하고 행복하게 살아가는 것을 돕는 전문 기업을 목표로 합니다. 이에 멀티모달데이터를 통해 아동의 발달, 가족관계, 영유아와 아동청소년의 정서행동 개선 촉진하는 프로그램에서부터 성인기 의사소통 개선 및 노년기의 전 생애 맞춤 서비스를 혁신 기술로 효율적인 지원을 만들어냅니다. 현재, 성인 커플 의사소통 앱과 노인 정서케어 앱을 개발 중입니다.”아이들아이앤씨는 전문 양육상담 에이전트 앱을 서비스하는 스타트업이다. 김재희 대표(49)가 2024년 6월에 설립했다.김 대표는 현재 연세대학교 연구교수로도 재직 중이고, 아동학 박사로 지난 15년 이상 아동발달, 아동심리, 부모교육 및 상담, 영유아 교육 전문가로 부모와 교사들을 직접 만나며 활동해 왔다. 또한, 아동과 부모를 위한 예방 프로그램(prevention) 개발, 데이터 분석 및 AI 융합 연구 전문성을 가진 연구자다.아이들아이앤씨는 아동과 가족관계 전문성을 가진 전문가가 과학적인 연구의 근거와 데이터 기반으로 개발된 질 높은 양육 및 가족 정신건강 서비스를 가족 맞춤형으로 제공하기 위해 설립한 회사다.아이들아이앤씨에서 제공하는 아이엔젤은 사회과학연구 데이터와 AI 기술기반의 가족전담 양육상담전문 에이전트 앱이다. 자녀를 양육할 예비부모, 부모들이 본인을 포함한 배우자, 자녀의 개별 특성유형과 가족간 특성조합의 유형(적합성)을 확인하고, 지속적인 다양한 전문 검사로 가정의 상황을 잘 파악한 전문 양육 에이전트가 1:1 상담으로 개별 맞춤 양육 정보와 솔루션을 제공한다. 자녀의 성장 과정을 한눈에 모니터링하며 부모가 올바르게 양육하도록 훈련하는 서비스를 제공하며 상담소 방문을 부담스러워 하는 부모에게 전문가 접근을 쉽게 도와주는 앱이다.아이엔젤은 정보 제공, 커머스, 일반적인 방대한 육아 콘텐츠 제공 등으로 제한된 기존 육아 서비스와는 달리 전문가가 개입하여 개별 가정 특성을 고려한 맞춤형 정보를 제공한다. 부모가 시간을 들여 정보검색을 할 필요 없이 내 가정에 맞는 양육정보와 전문 서비스를 자동으로 제공받는 AI 기술 기반의 서비스라는 점이 혁신적이다.“전문성과 데이터를 기반으로 한 AI 기술력으로, 단순히 심리검사 보고로 끝나거나 특정 연령대로 제한되는 대부분의 서비스에서 0세에서 성인기까지 솔루션을 제공하는 지속가능한 서비스로 확장한 국내 최초 전문가 앱입니다. 상담소가 하지 못하는 데일리 밀착 모니터링을 모바일로 쉽게 받을 수 있도록 개발했습니다.”앱 출시 이후, 2025년 킨텍스의 디지털미디어테크쇼, 서울시 서울커리업 페어, 코엑스의 서울국제유아교육전 & 키즈페어에 참가하여 아이엔젤 앱을 홍보하고 사용자를 확보했다. 또한, 서울시의 국공립어린이집연합회와 MOU를 맺고, 전문가 특강으로 아이엔젤 서비스의 전문성을 부모에게 소개하는 중이다.“아이엔젤 앱이 출시되어 우선 사용자 확보에 주력하고 매출 발생을 위한 유료서비스 전환을 서두르고자 하며 이후 정부지원금 확보 및 투자 유치를 계획하고 있습니다. 현재, 2025년 서울시 캠퍼스타운 창업경진대회(이화여자대학교)에 선정되었고, 한국여성벤처협회 정회원으로 활동 중입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “교육기관과 연계하여 자녀의 특성을 교사가 올바로 이해하고 잘 지도하도록 돕는 교사앱과, 자녀의 특성에 맞춘 인지, 정서, 행동 개선 프로그램 개발에 박차를 가할 것”이라며 “또한, 향후 북유럽 & 미국 전문기관과 국내 대학(예: 연세대학교)과의 산학을 통해 다양한 자녀 성장 촉진 프로그램 개발과 글로벌 진출 준비를 할 것이다. 더 나아가, 준비 중인 노인 서비스를 협력사와 함께 개발하고 정부기관과 연계하여 서비스화하는 것이 다음 단계의 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com