크리스챤 디올 뷰티 ‘NEW 루즈 디올 누드 컬렉션 & 루즈 디올 밤’ 한국 출시

8월, 크리스챤 디올 뷰티는 디올의 아이코닉 꾸뛰르 립스틱 - 루즈 디올(ROUGE DIOR)에서 새로운 누드 컬러가 더해진 NEW 루즈 디올 누드 컬렉션(루즈 디올 5종 & 루즈 디올 컨투어 4종)과 유니버셜 꾸뛰르 립밤 NEW 루즈 디올 밤(3종)을 선보인다.루즈 디올의 포뮬러는 석류나무 꽃 추출물 – 백년초 꽃 추출물 – 히비스커스 꽃 추출물의 3가지 플로럴 오일 추출물을 풍부하게 함유하고 작약 꽃과 시어버터 등을 함유하여 지속력과 편안한 감촉을 선사한다.벨벳과 사틴 2가지 꾸뛰르 피니쉬와 새롭게 출시되는 5가지 누드 컬러로 한층 다채로운 컬러 팔레트를 갖춰 누구나 쉽게 자신의 톤에 맞는 컬러를 찾고, 자신만의 개성과 매력을 표현할 수 있다. 또한, 꾸뛰르 주얼리를 연상시키는 CD 밴드와 세련된 마그네틱 케이스로 편리함과 우아함을 더했으며 책임감 있는 지속 가능한 뷰티의 가치를 담아 리필 가능한 형태로 제작되었다.루즈 디올 컨투어 립 라이너 펜슬은 묻어나지 않는 선명한 컬러를 오랜 시간 유지해주며 단 한 번의 터치로도 정교하고 또렷한 입술 라인을 연출해준다. 일상 생활에서도 쉽게 번지지 않는 루즈 디올 컨투어는 립스틱의 지속력을 향상시켜 루즈 디올 립스틱과 완벽한 조화를 이룬다.은은한 핑크 누드, 오렌지 핑크, 로지 베이지 그리고 섬세한 로즈우드 4가지 누드 컬러로 출시되는 NEW 루즈 디올 컨투어 – 루즈 디올 누드 컬렉션으로 또렷하고 입체적인 립 메이크업을 연출할 수 있다.NEW 루즈 디올 밤은 입술이 건조하지 않게 보호하고 입술 본연의 컬러감을 살려주는 하이드레이팅 플로럴 립밤이다. 95%의 자연 유래 성분 과 플로럴 립 케어 성분이 함유된 NEW 루즈 디올 밤은 사용할수록 탄탄하고 매끈해진 입술을 경험하게 한다. 단 한 번의 터치만으로도 즉각적으로 아름다운 입술을 만들어주는 3가지 유니버셜 쉐이드는 다양한 입술 톤에 맞춰 선택할 수 있다. 은 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 70개의 오프라인 매장과 롯데온(LOTTE ON) 등 7개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 구매할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com