크리스챤 디올 뷰티, NEW 소바쥬 오 포트 (SAUVAGE EAU FORTE) 선보여

크리스챤 디올 뷰티는 이달 신제품 향수 NEW ‘소바쥬 오 포트(Sauvage Eau Forte)’를 새롭게 선보인다.디올하우스의 대표 남성 향수 라인 ‘소바쥬(Sauvage)’에서 물에 담긴 놀라운 힘으로부터 영감을 받아 아이코닉 소바쥬의 상쾌한 향을 더욱 강렬하게 재해석한 향수다.디올의 혁신적인 워터 베이스 포뮬러에서 탄생한 폭발적인 상쾌함을 담은 NEW ‘소바쥬 오 포트’는 물에 깃든 상징적인 힘을 담아 지금껏 경험해 보지 못한 미지의 영역을 파헤치는 신선하고도 스파이시한 푸제르 계열의 향을 선보인다.디올 퍼퓸 크리에이티브 디렉터 프란시스 커정(Francis Kurkdjian)은 물의 특성과 그 안에 담긴 내러티브의 힘에서 스파이시와 우디, 머스크 향이 조화를 이루면서도 동시에 상쾌한 여운을 남기는 향을 떠올렸다. 폭포수처럼 힘차게 쏟아지며 하늘과 땅을 이어주는 물의 상징성을 담아, 서로 상반된 요소들을 자연스럽게 연결하는 물의 힘과 깊이를 프란시스 커정의 손길로 재해석한 소바쥬의 새로운 향기는 상쾌함의 한계를 뛰어넘는 놀라운 향을 선사한다.NEW ‘소바쥬 오 포트’는 디올의 나노 에멀젼 기술로 오일과 워터를 혼합하여 탄생한 화이트 에멀전 텍스처로 소바쥬만의 시그니처 향기를 누구도 경험해 보지 못한 방식으로 재탄생 시킨다. 더욱 강렬하고 높은 지속력을 완성하는 소바쥬 오 포트는 물의 특성을 극대화한 혁신적인 워터 베이스의 포뮬러가 폭발적인 상쾌함과 동시에 오래도록 지속되는 강렬한 여운을 남긴다. 콜드 스파이스 노트와 라벤더, 머스키한 우드 노트를 중심으로 한 향은 모든 성분을 흠뻑 적시는 물의 상쾌함과 만나 신선하고 스파이시한 푸제르의 향을 선사한다.오 드 뚜왈렛처럼 상쾌하고, 퍼퓸처럼 강렬한 NEW ‘소바쥬 오 포트’의 향기는 소바쥬의 시그니처 미드나잇 블루 컬러가 중심을 이루는 옴브레 글래스 보틀에 담겨 새롭게 탄생했다. 상쾌함의 한계를 뛰어넘어 놀랍도록 짙은 향을 발산하는 NEW ‘소바쥬 오 포트’와 함께 지금까지 경험해본 적 없는 이국적이고 강렬한 세계로 떠나볼 수 있다.NEW ‘소바쥬 오 포트’는 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 70개의 오프라인 매장과 롯데온(LOTTE ON), 쓱닷컴 등 7개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 구매할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com