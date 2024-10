인젠트, 10월 22일 ‘ISS 2024(통합 솔루션 서밋)’ 개최

데이터 플랫폼 전문기업 인젠트가 오는 22일 더플라자 호텔 서울 그랜드볼룸에서 ISS 2024를 개최한다고 밝혔다.올해로 6회를 맞이하는 인젠트 ISS(Integrated Solution Summit, 통합 솔루션 서밋)는 인젠트의 비전과 주요 구축 사례 및 협업 사례를 통해 비즈니스 인사이트를 전하는 연례행사이다. 2024 년에는 “WE ARE ONE: DATA + AI on CLOUD”라는 주제로 Data, AI, Cloud 혁신을 위한 인젠트의 준비와 비전을 소개한다.ISS 2024는 박재범 대표의 환영사를 시작으로 키노트 및 트랙 세션 등 총 10개의 세션으로 구성된다. 키노트 세션에서는 글로벌 리서치 전문기업 IDC의 김경민 이사와 함께 최신 IT 산업 동향과 AI Everywhere 시대를 성공적으로 준비하기 위한 기업의 준비 전략을 제시한다. 이후 인젠트 R&D센터의 이동욱 센터장이 연사로 나서 인젠트 솔루션의 AI 도입 전략과 클라우드 네이티브 전환 계획 및 PostgreSQL(포스트그레스큐엘) 에코시스템 활용 방안에 대해 발표할 예정이다.이어지는 트랙 세션은 ‘금융’, ‘기업과 공공’이라는 주제로 나뉘어 진행된다. 인젠트 뿐만 아니라 주요 고객사, 파트너사의 각 분야 전문가가 강연자로 나서 클라우드와 오픈소스 DBMS, 통합 연계 솔루션의 활용 혁신 사례 등을 공유한다. 세부 주제로는 하나은행의 iPaaS를 활용한 금융서비스 통합 전략, 하나증권의 오픈소스 DBMS 성공 사례 등이 있다.더불어 인젠트와 협력적 관계를 이어가고 있는 후원사 엑스로그, 맨텍솔루션, 에스티씨랩의 세션 및 전시 부스를 통해 각 기업의 주요 제품과 기술을 심도 있게 살펴볼 수 있다.이외에도 인젠트 솔루션 전문 컨설팅존과 다채로운 이벤트, 그룹 씨야 출신 가수 이보람의 미니콘서트가 준비되어 기대를 모은다.인젠트 박재범 대표이사는 “인젠트 ISS 2024는 인젠트가 바라보는 데이터와 AI, 그리고 클라우드 미래 전략을 공유하기 위한 자리가 될 것”이라며, “그동안 인젠트와 협력사가 함께 경험한 성공 사례를 통해 산업에 꼭 필요한 비즈니스 인사이트를 얻으시길 바란다”고 밝혔다.한편, ISS 2024는 공식 홈페이지에서 사전등록할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com