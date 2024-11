대성마이맥, 브랜드 모델로 차은우 발탁

디지털대성의 이러닝 브랜드 ‘대성마이맥’이 새로운 브랜드 모델로 가수 겸 배우 차은우를 발탁했다.대성마이맥 모델로 발탁된 차은우는 그룹 아스트로의 멤버이자 배우로 활발한 활동을 펼치고 있으며, 최근에는 tvN 예능 '핀란드의 셋방살이'와 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스' 출연을 확정하는 등 전방위적인 활약으로 팔방미인의 면모를 선보이고 있다.대성마이맥 관계자는 “차은우의 압도적인 존재감과 신뢰도 높은 이미지가 브랜드가 추구하는 가치와 적합하다고 판단, 브랜드 모델로 발탁하게 됐다”며 “대성마이맥과 차은우가 함께 만들어 갈 Believe it 캠페인도 많은 기대를 부탁드린다”고 전했다.이번에 새로이 전개하는 캠페인인 'Believe it.'은 대성마이맥이 전국 수험생 및 학부모를 대상으로 브랜드의 자신감을 확실히 전달하고자 기획됐다.대성마이맥은 수험생들에게 호평받는 강사진을 대거 보유하고 있다. 국어 김승리, 수학 이미지, 영어 이명학, 사탐 임정환, 지구과학 이훈식 등 대성마이맥 1타 강사진과 수년에 걸쳐 까다로운 선발 과정과 대치동에서 검증을 마친 신규 강사진을 전적으로 믿으라는 의미를 'Believe it.'에 담았다.또한 대성마이맥만의 자체 제작 콘텐츠인 '강대모의고사X'와 최상위권 입시 명가인 대성학원의 강사진과 자체 콘텐츠를 라이브로 경험할 수 있는 '대성인라이브' 등 경쟁사와 차별화된 콘텐츠를 믿으라는 의미도 담고 있다.대성마이맥은 차은우와 함께 Believe it 캠페인을 시작으로 Believe it 19PASS 상품을 선보인다.한편 Believe it 19PASS 관련 자세한 정보는 대성마이맥 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com