'FEMMUE, The First Petal' 파뮤 첫 공식 앰버더서 행사 성료

클린&니치 코스메틱 브랜드 파뮤가 “FEMMUE, The First Petal” 앰버서더 행사를 지난 27일 호텔크레센도 서울에서 개최했다고 밝혔다.본 행사에는 많은 앰버서더가 참석해 파뮤 제품 체험 후기 등을 나누고 직접 파뮤 제품과 꽃으로 기프트 세트를 장식하는 프로그램으로 구성됐다. 파뮤 기프트 박스에는 베스트셀러 제품인 뤼미에르 라인과 플라워 클래스를 통해 생화 장식으로 각자의 스타일에 맞게 아름답고 풍성한 연말 선물 세트를 준비했다.파뮤 앰버서더로 선정된 안현우 배우는 “정말 애정하는 브랜드인 파뮤의 앰버서더로 선정되어 기쁘다. 파뮤의 훌륭한 브랜드 철학과 제품력을 널리 알리는데 도움이 되도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.파뮤 정시내 대표는 “이번 “FEMMUE, The First Petal” 행사는 앰버서더 분들의 파뮤 브랜드에 대한 생각과 의견을 직접 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다. 본 행사를 시작으로 앞으로 앰버서더 분들을 위한 자리를 정기적으로 만들어 파뮤를 사랑하고 응원해주시는 분들께 감사 인사를 직접 전하고 더 많이 소통하는 기회로 삼을 예정이다”라고 전했다.한편, 클린&니치 스킨케어 브랜드 파뮤는 이미 미국과 일본 등 해외에서 그 인기와 제품력을 입증했으며 국내 시장에서 다양한 제품의 출시를 준비중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com