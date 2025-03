홀트아동복지회, 윤택 홍보대사와 함께 ‘2025 고아웃캠프’ 참여

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 오는 28일부터 30일까지 충남 태안군 남면 몽산포해변에서 열리는 국내 최대 규모의 아웃도어&캠핑 페스티벌 ‘제19회 고아웃캠프’에 윤택 홍보대사와 함께 NGO(비영리민간단체)로서는 처음 참여한다고 밝혔다.홀트아동복지회는 이번 행사에서 ‘You are the Hero’를 주제로 부스를 운영하며, 고아웃캠프 참가자들과 함께 아동과 환경을 지키기 위한 다양한 이벤트와 캠페인을 진행할 예정이다.특히 △3가지 활동(힘, 사랑, 행운) 참여를 통한 히어로 되기 △7,000걸음 인증 이벤트 △윤택 홍보대사와 함께하는 해변정화 프로젝트-플로깅 등 뜻깊은 활동을 펼친다.고아웃캠프는 아웃도어 스타일 매거진 고아웃코리아(GO OUT KOREA)가 주최하는 대표적인 아웃도어&캠핑 페스티벌로, 2012년부터 매년 봄과 가을, 캠핑하기 좋은 계절에 개최되고 있다.이번 행사 기간 동안 홀트아동복지회를 비롯해 다양한 브랜드가 참여해 부스를 운영하며, 요가, 쿠킹클래스, 인기 아티스트의 공연 등 다채로운 체험 프로그램과 즐길거리를 제공할 예정이다.한편, 이번 행사를 위해 △아웃도어용품 수입유통회사 시티핸즈캄퍼니, △친환경주의 친환경 뷰티 및 보디케어 전문 브랜드 와프랩 △글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스 △㈜진진인터네셔널 △요가&필라테스 전문 브랜드 밸런시스 △21년 기술력 화로대 바바큐그릴 전문 브랜드 꾸버스 △온라인 간식마켓 노른자마트가 후원에 참여했다.홀트아동복지회 관계자는 “자연과 캠프를 사랑하는 고아웃캠프 참가자들에게 행복한 추억과 함께 아동과 자연을 보호하는 의미있는 경험을 제공하기 위해 고아웃캠프에 참여하게 되었다”며 “앞으로도 다양한 방식으로 아동과 자연 보호의 중요성을 알리고 참여의 기회를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.홀트아동복지회는 위기가정아동, 한부모가정, 자립준비청년, 장애인, 개발도상국 빈곤지역 아동을 위해 전문 사회복지 서비스를 제공하는 NGO로, 다양한 캠페인과 사업을 운영하며 사회복지 증진에 기여하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com