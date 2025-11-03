KB손해보험은 ‘국민의 평생 희망파트너’라는 비전 아래 사회적 책임을 다하며, 돌봄과 상생을 축으로 한 포용금융을 실천하고 있다. 보험업의 본질인 ‘보호’와 ‘배려’를 사회 전반으로 확장해, 아동·청년·소상공인 등 다양한 계층이 함께 성장할 수 있는 사회적 기반을 만드는 데 앞장서고 있다.

KB손해보험 구본욱 사장(왼쪽)이 행사에 참여한 여성에게 난소 나이 자가검사 진단 키트를 전달하고 있다. 사진 KB손해보험 제공.

KB손해보험의 사회공헌은 단순한 기부를 넘어 실질적 문제 해결에 초점을 맞춘다. 먼저, 저출산의 주요 원인 중 하나로 꼽히는 돌봄 공백 해소를 위해 ‘희망의 집짓기’ 사업을 2005년부터 꾸준히 이어오고 있다. 열악한 주거 환경에서 생활하는 아동 가정의 주택을 친환경 리모델링해 건강하고 안전한 공간으로 탈바꿈시키는 프로그램으로, 현재까지 55가정이 혜택을 받았다.청년의 자립 지원에도 힘을 쏟고 있다. ‘런런챌린지’는 보호시설 퇴소 청년들을 대상으로 직업 기술 교육과 취업 컨설팅을 제공하는 프로그램으로, 2021년 이후 64명의 청년이 이 과정을 통해 경제적 자립의 발판을 마련했다. 또한 미혼 한부모가정이 경제적 어려움으로 양육을 포기하지 않도록 돕는 ‘365 베이비케어키트’, 여성 건강 인식을 높이기 위한 ‘난소 건강 바로알기 캠페인’, 중증희귀질환 환우 지원을 위한 승일희망재단과의 업무협약 등으로 돌봄의 범위를 사회 전반으로 확대하고 있다.보험업의 특성과 연계된 사회공헌 활동도 주목받고 있다. ‘발달장애아동 정서지원 캠프’는 ‘KB금쪽같은 자녀보험’의 초회보험료 일부를 적립해 운영되는 프로그램으로, 발달장애 아동과 가족의 정서적 안정과 사회 적응을 돕는다. 또한 펫보험 초회보험료 건당 2500원을 적립해 정부 지원 사각지대에 있는 사설 보호소의 유기동물을 지원하고 있다.KB손해보험은 경기 침체와 경영 환경 악화 속에서도 상생의 금융을 실천하며, 지역사회와 중소상공인의 지속 가능한 성장을 지원하고 있다. 화성시와 협력해 추진한 사회성과연계채권(SIB) 사업은 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 목표로 하며, 정부와 지방자치단체가 함께 성과에 따라 재원을 분배하는 혁신적 모델로 평가받고 있다. 또한 화재에 취약한 소상공인 점포의 환경을 개선하는 ‘안전한 점포 만들기’ 사업과 영세 상공인 가정 자녀에게 학습용품을 지원하는 교육복지 활동도 지속적으로 확대하고 있다.돌봄의 영역은 노인과 아동, 장애인으로 이어진다. KB손해보험은 지역 소상공인과 협력해 어르신에게 건강한 식사를 제공하는 ‘어르신 한 달 한 상’ 사업을 운영하며, 돌봄과 지역경제 활성화를 동시에 실현하고 있다. 문화적 접근성이 낮은 아동, 청소년에게는 전시 관람 및 체험 프로그램을 지원해 문화 격차를 완화하고, 정서적 지원이 필요한 아동을 위한 ‘마음튼튼KIT’를 제작·배포해 심리적 안정과 자존감 회복을 돕고 있다.국내를 넘어 해외에서도 돌봄과 상생의 가치를 확산하고 있다. 인도네시아에서는 이륜차 이용이 많은 지역의 아동을 대상으로 ‘이륜차 안전모 지원사업’을 추진해 교통 안전을 강화하고, 현지 기업과 협업해 안전모를 제작함으로써 지역경제에도 기여했다. 이 밖에도 소방공무원의 정신건강 관리를 위한 ‘심신안정실’ 설치 지원, 저소득층 아동을 위한 ‘희망바자회’ 등 다양한 프로그램으로 사회적 가치를 넓혀 가고 있다.