KB증권, 19년째 고객감동경영대상 수상…고객 중심 경영 결실

금융·증권부문 대상…고객 중심 경영철학으로 신뢰 입증

KB증권(대표이사 이홍구·김성현)이 ‘2025 고객감동경영대상’ 금융·증권부문 대상을 19년 연속 수상했다.KB증권은 지난 15일 서울 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 금융소비자 중심의 경영체계와 맞춤형 자산관리 서비스로 고객 만족도를 높인 점을 인정받아 이번 상을 수상했다고 17일 밝혔다.‘고객감동경영대상’은 매년 고객 중심 경영활동을 통해 산업별로 최고의 서비스 품질과 고객 만족을 실현한 기업을 선정하는 상이다.KB증권은 ‘고객이 신뢰하는 평생 금융 파트너’라는 비전 아래 디지털 혁신과 맞춤형 자산관리, 고객보호 중심의 경영을 지속 추진하고 있다. 특히 영업점 PB의 전문 컨설팅 기반 자산관리, 퇴직연금·세무 등 생애 전반을 아우르는 종합 자산관리 솔루션, WM 고객 전용 세미나 ‘프리미어 서밋(Premier Summit)’ 확대 등 대면 채널 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.이재옥 KB증권 WM사업그룹장은 “19년 연속 수상은 고객의 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 감동 서비스를 실천하고, 금융시장 변화 속에서도 ‘고객 중심 경영’의 초심을 지켜나가겠다”고 말했다.한편, KB증권은 WM(자산관리) 사업 부문을 중심으로 맞춤형 투자 솔루션과 디지털 기반 서비스 강화를 통해 고객 만족도 제고에 주력하고 있다.