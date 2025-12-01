미국 넘어 유럽·중남미로…K-뷰티의 성공 코드

한국 화장품이 미국 시장에서 새로운 성공 신화를 쓰고 있다. K-뷰티의 성공 코드와 앞날을 짚어본다.

미국 뉴욕 브루클린에서 열린 ‘바잉스퀘어’ 팝업 현장에서 현지 방문객들이 K뷰티 제품을 체험하고 있다. 사진=서울경제진흥원

지난 9월 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '아마존 뷰티 인 서울' 행사에서 윤상현 한국콜마 부회장이 'K뷰티 화장품 브랜드의 성공'을 주제로 강연하고 있다. 사진=연합뉴스

지난 10월 28일 경북 경주 황룡원에서 열린 ‘K뷰티 파빌리온’에 방문한 프랑스 관람객이 손대현 도슨트에게 나전칠기에 대한 설명을 듣고 있다. 사진=LG생활건강

프랑스 파리의 라파예트 백화점 지하 1층의 K뷰티 화장품 코너. 사진=한경DB