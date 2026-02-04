하재석 NH투자증권 연구원[커버스토리]2026 필수 보유 ETF 18선
K-반도체 대장주 투자의 정석
HANARO Fn K-반도체 한국을 대표하는 반도체 기업 20종목에 투자하는 상품으로 유동시가총액 가중 방식으로 구성된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 비중이 약 53%에 달한다. 기초지수인 FnGuide K-반도체 지수를 추종하며, 대형주뿐만 아니라 삼성전기, 한미반도체 등 핵심 장비 및 부품주도 함께 담고 있다. AI 산업 발달에 따른 HBM 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받을 수 있는 포트폴리오를 구성하고 있다. 하재석 NH투자증권 애널리스트 투자 포인트
2026년에도 AI 투자 사이클은 지속될 가능성이 높으며, AI 투자에 따른 ‘채찍효과’로 최대 수혜 산업이 그래픽처리장치(GPU)에서 국내 메모리 반도체로 이동하는 국면에 접어들고 있다.
리스크 요인
데이터센터 등 AI 투자 피크아웃 가능성과 함께 삼성전자, SK하이닉스의 공급 확대 이후 메모리 가격 하락 여부 및 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담이 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있다.
적정 매수 시기
최근 주가가 급등했으나 여전히 매수 전략은 유효하다.
