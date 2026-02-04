[2026 필수 보유 ETF 18선]K-반도체 대장주 투자의 정석…HANARO Fn K-반도체

하재석 NH투자증권 연구원

한국을 대표하는 반도체 기업 20종목에 투자하는 상품으로 유동시가총액 가중 방식으로 구성된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 비중이 약 53%에 달한다. 기초지수인 FnGuide K-반도체 지수를 추종하며, 대형주뿐만 아니라 삼성전기, 한미반도체 등 핵심 장비 및 부품주도 함께 담고 있다. AI 산업 발달에 따른 HBM 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받을 수 있는 포트폴리오를 구성하고 있다.투자 포인트2026년에도 AI 투자 사이클은 지속될 가능성이 높으며, AI 투자에 따른 ‘채찍효과’로 최대 수혜 산업이 그래픽처리장치(GPU)에서 국내 메모리 반도체로 이동하는 국면에 접어들고 있다.리스크 요인데이터센터 등 AI 투자 피크아웃 가능성과 함께 삼성전자, SK하이닉스의 공급 확대 이후 메모리 가격 하락 여부 및 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담이 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있다.적정 매수 시기최근 주가가 급등했으나 여전히 매수 전략은 유효하다.