BYD코리아 사진 제공

BYD코리아가 2026년 라인업 확장의 첫 모델로 다이내믹 중형 전기 세단 BYD 씰(SEAL) 후륜구동(RWD) 트림을 선보이며 국내 전기차 시장에서 소비자 접근성 확대에 나섰다.새롭게 출시된 BYD 씰 후륜구동 트림은 최대 출력 230kW(약 313마력)의 후륜 싱글 모터를 탑재해 최대 토크 360Nm를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 5.9초 만에 도달한다. 여기에 82.56kWh 용량의 BYD 블레이드 배터리를 적용해 환경부 기준 1회 충전 시 최대 449km의 주행거리를 확보했다.BYD의 차세대 전기차 전용 플랫폼인 e-플랫폼 3.0을 기반으로, 세계 최초의 8-in-1 파워트레인과 고효율 히트펌프 시스템을 적용한 것도 특징이다. 이를 통해 저온 환경에서도 주행거리 400km(환경부 인증)를 달성하며 에너지 효율을 극대화했다.운전자 보조 시스템 역시 전 트림 기본 적용된다. 전방 충돌 경고 및 긴급 제동 시스템을 비롯해 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 차로 중앙 유지와 차간 거리 조절을 동시에 지원하는 인텔리전트 크루즈 컨트롤(ICC) 등 주요 ADAS 기능을 폭넓게 제공한다. 안전 사양으로는 운전석·조수석 에어백, 앞좌석 사이드 및 센터 에어백, 사이드 커튼형 에어백, 뒷좌석 사이드 에어백 등 총 9개의 에어백을 적용했다.BYD 씰 후륜구동 모델은 ‘BYD 씰’과 ‘BYD 씰 플러스’ 두 가지 트림으로 구성된다. 기본형 BYD 씰은 셀투바디(CTB) 차체 구조와 전륜 더블 위시본 서스펜션, 타공 브레이크 디스크 등 핵심 주행 성능을 유지하면서 실용성에 초점을 맞췄다. BYD 씰 플러스는 일부 사양을 제외하고 최상위 트림인 BYD 씰 다이내믹 사륜구동(AWD)과 동등한 수준의 편의 장비를 적용해, 보다 풍부한 주행 경험을 제공한다.가격은 BYD 씰 3,990만 원, BYD 씰 플러스 4,190만 원(환경친화적 자동차 세제 혜택 적용 후, 보조금 적용 전 기준)으로 책정됐다. 국고 및 지방자치단체 보조금을 적용할 경우 두 트림 모두 실구매가 3,000만 원대에 구매가 가능하다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com