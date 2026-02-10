오산시 '내삼미2구역' 첫 타자 '북오산자이 리버블시티' 정당계약 진행

경기도 오산시의 내삼미2구역 내 지구 첫 분양단지인 '북오산자이 리버블시티'가 정당계약을 진행 중이다. 2월 8일(일) 시작된 정당계약은 2월 10일(화)까지 진행된다. 북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 29층, 10개 동 규모로 구성되며, 전용 59~127㎡ 총 1,275가구의 대단지로 조성된다.내삼미2구역 지구단위계획구역은 오산시 내삼미동 일대 24만 134㎡에 걸친 도시개발사업지로 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 경부고속도로 진입이 쉽고, 지하철 1호선 오산대역 이용도 편리한 교통환경을 갖췄다. 여기에 동탄신도시와 차량으로 5분 거리에 위치한 입지적 장점을 갖춰 개발이 마무리되면 오산의 신흥 주거지로 자리매김할 것으로 기대된다.특히 내삼미2구역에는 이달 GS건설이 A1블록에서 분양 중인 북오산자이 리버블시티를 비롯해 향후 공급 계획에 있는 A2블록 1,517가구를 합쳐 공동주택 총 2,792가구가 들어서 미니신도시급 자이 브랜드 타운이 조성될 전망이며, 초등학교·근린공원·복합시설 등 주거 필수 인프라도 갖춰질 계획이다.또한, 단지 바로 앞으로 초등학교가 신설될 계획으로 안전한 통학이 가능한 '초품아' 입지를 확보했으며, 단지 남측과 북측으로는 근린공원도 조성돼 쾌적한 녹지 환경을 누릴 수 있다. 구역 내 복합용지에는 학원·음식점·마트를 비롯한 생활형 상업시설 등도 들어설 것으로 보여 향후 편리한 생활환경이 갖춰질 예정이다.인근 개발사업도 내삼미2구역의 미래 가치를 높이는 요인으로 꼽힌다. 주변 내삼미1구역과 내삼미3구역의 개발이 완료되면, 오산의 핵심 주거지이자 신흥 부촌으로 거듭날 것으로 평가된다. 인접한 화성 금곡지구 개발까지 진행될 경우 광역 주거 인프라는 더욱 확대될 전망이다.한편, 오는 일요일부터 정당계약에 나서는 북오산자이 리버블시티는 동탄과 세교 생활권과 인접해 양쪽 주거 인프라를 활용할 수 있다. 단지 인근에서는 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교 동탄성심병원 등 주요 편의시설과 동탄 학원가에 접근할 수 있으며, 이마트 오산점, 롯데마트 오산점, CGV 오산중앙점 등 오산시 내 생활편의시설도 근거리에서 이용 가능하다.이와 함께 삼성전자 기흥·화성사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티, LG디지털파크, 동탄테크노밸리, 동탄일반산업단지, 오산가장일반산업단지 등 주요 산업단지가 인접해 있어 출퇴근 접근성도 확보된다. 생활편의시설과 직주근접성이 함께 갖춰지면서 단지 주변의 주거 여건이 비교적 우수하다는 점이 주목된다.주거 브랜드 자이가 선보여 차별화된 상품성도 강점이다. 단지는 남동·남서향 판상형 위주의 설계로 채광과 통풍이 뛰어나며, 넓은 동간 거리를 확보해 주민들의 사생활 보호와 일조량, 조망권을 극대화했다. 가구 당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리, 알파룸, 베타룸 등 수납공간도 제공해 공간효율성도 높였다.자이만의 특화 커뮤니티인 '클럽 자이안'도 눈길을 끈다. 클럽 자이안에는 GDR이 적용된 골프연습장과 피트니스 센터, 필라테스, GX룸 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 입주민의 풍성한 여가생활을 위한 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입되며, 유명 브랜드 감성을 담은 카페테리아도 마련된다. 이외에도 라운지를 갖춘 티하우스와 특화조경을 갖춘 대규모 단지 내 공원도 조성된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com