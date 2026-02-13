DL이앤씨, 'e편한세상 센텀 하이베뉴' 1순위 청약 모집가구 수 달성

DL이앤씨가 부산 해운대구 재송동 일원에 선보인 'e편한세상 센텀 하이베뉴'가 1순위 청약에서 모집가구 수를 모두 채웠다.단지가 센텀시티와 인접해 신세계백화점, 롯데백화점, 벡스코 등 생활 인프라를 편리하게 누릴 수 있다는 점이 수요자들의 눈길을 끌었다는 분석이다. 여기에 계약금 5%, 중도금 60% 전액 무이자, 발코니 확장 무상 등 혜택을 적용해 자금 마련 부담을 덜었다는 것도 장점으로 꼽힌다.특히 단지가 들어선 해운대구 일대는 대규모 개발 사업을 진행하고 있어 높은 미래가치도 기대된다. 단지 인근 센텀2지구 도시첨단산업단지는 해운대구 반여동, 반송동, 석대동 일원 191만2,000㎡ 면적에 정보통신기술, 융합부품소재, 영상 콘텐츠 등 첨단산업을 유치하기 위해 조성된다. 2032년 준공을 목표로 하며 완공 시 8만4,000여 명의 고용 유발과 약 27조4,900억원의 생산 및 부가가치 유발 효과가 예상된다.재송동의 경우 옛 한진CY부지 개발을 진행 중으로, 인공지능 등 첨단산업 스타트업과 벤처투자사가 입주할 예정이다. 가덕신공항에서 북항까지 15분, 오시리아까지 26분 거리의 '차세대 부산형 급행철도사업'도 예정돼 있다.또한, 단지는 차별화된 상품성도 갖췄다. 라이프스타일 맞춤 플랫폼 'C2 하우스' 혁신설계와 '스마트 클린&케어 솔루션', 소음 저감에 최적 설계된 'D-사일런트 후드' 등이 적용된다. 커뮤니티 시설로는 실내골프연습장과 건식사우나, 스포츠코트, 피트니스, G.X룸 등이 마련된다. 실내 놀이터인 키즈 라운지, 키즈 스테이션, 라운지 카페부터 프라이빗 오피스룸, 조경과 연계한 드포엠카페, 게스트하우스 등 다양한 공간이 조성된다.분양 관계자는 "e편한세상 센텀 하이베뉴는 센텀시티 생활권에 들어서는 새 아파트로 노후주택 비율이 높은 해운대구 내에서 희소가치가 높고, 해운대구 일대에 개발 사업이 진행되면서 미래가치 또한 기대되고 있다"라며 "여기에 중도금 전액 무이자, 발코니 확장 무상 등 혜택을 제공해 수요자들의 자금 부담을 줄인 만큼 계약 또한 순조롭게 진행될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.한편, 부산 해운대구 재송동 일원 재송2구역 재건축사업을 통해 선보이는 e편한세상 센텀 하이베뉴는 지하 6층~지상 34층, 8개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 924가구 규모로, 이중 166가구를 일반 분양한다. 당첨자 발표는 2월 20일(금), 정당 계약은 3월 3일(화)~5일(목) 3일간 진행된다.주택전시관은 부산 부산진구 신암로(부산도시철도 1호선 범일역 인근) 일원에 위치해 있으며, 입주는 2027년 10월 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com