하나은행은 시니어 손님의 건강한 일상을 지원하기 위해 금융권 최초로 인공지능(AI) 기반 맞춤형 전화 서비스인 ‘AI 안부서비스’를 도입하고 시범 운영에 나선다.이 서비스는 AI 목소리 ‘든든이’가 손님이 정한 요일과 시간에 정기적으로 전화를 걸어 안부를 묻고 생활 정보를 제공하는 음성 통화 서비스다. 특히, 별도의 기기나 애플리케이션 설치 없이 이용할 수 있어 디지털 환경에 익숙하지 않은 시니어 손님도 편리하게 이용할 수 있다.AI 목소리 ‘든든이’는 시니어들의 관심사와 생활 패턴을 반영해 맞춤형 대화 주제를 구성한다. 이를 통해 손님에게 간단한 △건강관리 △제철 음식 △문화·여가 등 일상에 도움이 되는 정보를 전달할 뿐만 아니라, 혼자 생활하거나 가족과 떨어져 지내는 손님에게 정서적 안정도 제공한다.서비스 신청 방법은 간단하다. 온·오프라인을 통해 하나더넥스트 상담을 받은 손님 중 선착순 300여 명에게 서비스를 무료로 사용할 수 있는 쿠폰이 제공되며, 쿠폰에 안내된 웹 페이지를 통해 손님이 직접 서비스를 신청할 수 있다. 하나은행은 시범 운영 기간 동안 손님 의견을 반영해 서비스 대상과 기능을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.이은정 하나은행 WM본부 본부장은 “시니어 손님의 건강한 일상을 지원하고 디지털 포용성을 제고하기 위해 전화 기반의 AI 서비스를 새롭게 출시했다”며 “앞으로도 하나더넥스트를 중심으로 시니어 손님의 금융은 물론 일상까지 함께 지원하는 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.우리은행과 삼성카드가 제휴를 통해 개인 신용카드 5종을 출시했다.기본 할인형, 쇼핑, 의료, 여행, 주유 등으로 혜택을 나눠 고객이 본인 소비 패턴에 맞는 카드를 선택할 수 있도록 한 점이 특징이다.먼저 ‘우리은행 SAVE 삼성카드’는 전월 실적과 상관없이 국내외 가맹점에서 결제 시 기본 0.7%, 건당 10만 원 이상 결제 시 1% 결제일 할인을 제공한다. 또 △‘우리은행 WAVE 삼성카드’는 할인점 연 1회 3만5000원 할인, 쇼핑 업종 최대 2%포인트 적립 △‘우리은행 LIVE 삼성카드’는 의료비 20%, 보험료 10% 할인 △‘우리은행 WIDE 삼성카드’는 여행 업종에서 연간 최대 6만 원 할인(2만 원씩 3회), 해외 이용금액의 2% 포인트 적립 △‘우리은행 DRIVE 삼성카드’는 리터당 최대 150원 주유 할인 서비스를 기본으로 제공한다. 이외에 제휴카드별로 영화, 편의점, 이동통신, 커피 전문점, 디지털 콘텐츠 등 일상 생활에서 여러 혜택을 챙길 수 있다.우리은행 제휴 삼성카드 5종은 우리은행 창구 및 비대면 채널(우리WON뱅킹)을 통해 편리하게 신청할 수 있다. 제휴카드별 연회비, 전월 이용실적, 혜택 대상 업종과 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 우리은행 앱과 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인 가능하다.