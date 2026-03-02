효성중공업㈜ '해링턴 플레이스 풍무', 실거주 만족도 높인 설계로 주목

김포 풍무 일대가 신축 단지 공급 등으로 관심도를 높이고 있는 가운데, 풍무동 일대에서 분양 중인 효성중공업㈜의 '해링턴 플레이스 풍무'에 업그레이드된 설계와 완성도 높은 상품성이 적용되는 것으로 전해졌다.특히 단지는 상품 완성도와 실거주 만족도 중심의 프리미엄 전략을 택했다. 고급 마감재, 세련된 외관 디자인, 풍부한 조경 및 커뮤니티 시설이 어우러진 '해링턴 플레이스 풍무'는 풍무역세권 일대 아파트들 가운데서도 높은 주거 가치를 제시한다는 평가를 받고 있다.또한 단지가 들어서는 풍무 양도지구는 이미 생활 인프라가 완비된 지역으로, 풍무역을 중심으로 상업시설과 주거단지가 빠르게 확장 중이다. 향후 서울지하철 5호선 연장(한강선) 사업이 본격화되면 더블역세권 입지로의 가치 상승도 기대된다.분양 관계자는 "최근 공급됐던 풍무역세권 분양가 상한제 단지들이 합리적 가격을 내세운 반면, 해링턴 플레이스 풍무는 상품성·조경·커뮤니티 등 주거 품질을 높였다"며 "단지가 들어서는 김포 풍무 양도지구는 완성된 인프라를 갖춘 지역으로, 입주 즉시 생활이 가능한 점이 강점"이라고 전했다.효성중공업㈜ '해링턴 플레이스 풍무'는 낮은 건폐율로 탁 트인 개방감과 쾌적한 주거환경을 자랑한다. 국내외 디자인 어워드 수상 경력을 보유한 삼성물산 리조트 부문 GSS팀이 참여해, 블록별로 테마를 달리한 특화 조경을 선보인다. 조형폰드와 티하우스가 어우러진 '해링턴 라운지', 대형 수공간과 팽나무 숲이 펼쳐진 '해링턴가든', 벚나무와 조형 소나무로 구성된 '해링턴 코티지' 등 풍부한 녹음 속 산책로와 커뮤니티형 조경이 입주민의 삶의 질을 높인다.단지 내 커뮤니티 시설은 선큰 구조 설계를 도입해 채광과 개방감을 확보했다. 피트니스센터, GX룸, 작은도서관, 키즈그라운드, 북카페 등 다양한 시설이 마련돼 여가와 취미, 학습을 모두 아우른다. 특히 경로당·어린이집 등 가족 단위 맞춤형 커뮤니티도 함께 들어서며, 세대 간 교류와 휴식이 공존하는 입주민 친화형 공간으로 조성된다.도시적 리듬감이 느껴지는 외관 디자인은 단지를 상징하는 랜드마크로 손색이 없다. 실내 공간은 광폭 강마루, 세라믹 타일 아트월, 감성 간접조명 등 고급 자재를 적용해 한층 세련된 주거 감각을 선사한다. 전용 59~84㎡의 중소형 중심 구성에 팬트리·드레스룸·알파룸 등 특화 평면을 도입해 공간 활용도를 높였으며, 젊은 세대부터 중장년층까지 다양한 라이프스타일에 대응하는 설계를 갖췄다.단지는 김포골드라인 풍무역에서 약 800m 거리에 위치하며, 향후 서울지하철 5호선 연장 시 환승이 가능해질 경우 더블역세권으로 도약할 전망이다. 이마트 트레이더스 김포점, 홈플러스 풍무점 등 대형 유통시설과 풍무 중심상권이 인접해 있고, 김포시청·풍무도서관·국민체육센터 등 공공시설도 가까워 입주 즉시 생활이 가능한 완성형 입지를 자랑한다.입지적, 상품적인 장점을 갖춘 단지는 타입별 특별혜택 및 계약금 5% 중 1차 계약금을 500만원으로 설정해 초기 자금 부담이 적고, 6개월 뒤 전매가 가능한 점도 메리트다.효성중공업 '해링턴 플레이스 풍무'는 김포 풍무 양도지구 도시개발사업 1~3BL에 들어서며, 총 18개 동, 1,769가구 규모로 조성된다. 실수요자 선호도 높은 중소형 평면 위주 구성으로 현재 견본주택은 경기도 김포시 풍무동 일원에 마련되어 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com