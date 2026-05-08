[코스닥 유망주 18선]스페이스X 밸류체인…우주 특수합금 성장주…스피어

방산·우주항공 분야에 적용되는 정밀 부품과 시스템을 개발·생산하는 기업이다. 군용 및 항공우주 장비에 들어가는 핵심 부품을 중심으로 사업을 전개하고 있으며, 국내 방산 업체들과의 협력을 기반으로 성장해 왔다. 우주항공용 발사체 부품에 쓰이는 고내열·내식 특수합금을 OEM 방식으로 생산하는 글로벌 티어 1 공급업체로 자리 잡았다. 스페이스X와 1조5000억 원 규모의 장기 공급 계약을 체결한 바 있다.최현재 유안타증권 리서치센터장페이스X향 특수합금 공급 물량이 꾸준히 늘어나면서 단일 고객사 의존에 따른 시장 우려가 점차 불식되고 있다. 여기에 2025년 말 인도네시아 ENC 니켈 제련소 지분 10%를 확보하면서 특수합금의 핵심 원재료인 니켈을 안정적으로 조달할 수 있는 구조가 갖춰졌다. 원재료 수급 안정화는 제조 원가 절감으로 이어져 수익성 개선의 구조적 토대가 될 전망이다.김지영 교보증권 리서치센터장우주 산업에 필요한 특수합금의 조달·가공·납기를 일괄 관리하는 글로벌 수준의 공급망 관리(SCM) 역량이 핵심 경쟁력이다. 스페이스X의 1차 벤더로서 밸류체인에 깊숙이 편입돼 있어, 향후 스페이스X의 기업공개(IPO)가 가시화될 경우 스피어의 기업 가치 재평가도 함께 기대된다. 스페이스X와의 10년 장기 공급 계약이 본격 개시되는 2026년부터는 매출이 전년 대비 2배 수준으로 뛰어오르고 이익도 가파르게 성장하는 고성장 구간 진입이 예상된다.