공인회계사 되려면 IT학점도 이수해야 한다고?

·회계감사 IT분야(2차) 등 신규분야에 대한 적응력 제고를 위해 총 12개의 모의문제를 제시했다.



향후 금감원은 자주 찾는 질문(FAQ)을 개설하고 찾아가는 서울을 비롯한 4개 광역시에서 7월과 9월 찾아가는 설명회를 진행하는 등 안내를 강화하고 홍보·교육을 지속할 계획이다.



정유진 기자 jinjin@hankyung.com

2025년도부터 IT 비중 확대, 출제범위 사전예고제, 시험과목 변경 등 공인회계사 시험제도가 변화한다.26일 금융감독원은 2025년부터 회계사의 역량 강화 및 수험생의수험부담 완화 등을 위해 새로운 공인회계사 시험제도를 마련했다고 밝혔다.우선 공인회계사의 IT 역량 강화를 위해 IT 과목(3학점)을 이수하도록 하고 회계감사(2차)에서 IT분야 출제비중을 기존 5%에서 15%로 상향조정했다.시험에 대한 수험생의 예측가능성을 제고하기 위하여 1차 및 2차 시험 각 과목별로 출제범위(세부분야 및 출제비중 포함)를 사전예고한다. 상법(1차)은 외부감사법, 공인회계사법을 추가해 기업법으로 개편한다. 재무회계(2차)는 중급(재무회계 I)·고급회계(재무회계 II)로 분리하기로 했다.금감원은 새로운 개편안의 차질 없는 시행및 수험생의 편의 제고 등을 위해 세부 이행방안도 마련했다. IT 연관성이 높은 2454개 과목을 IT 학점인정과목으로 선정했다.또 2025년도 시험을 위한 출제범위 사전예고안을 확정하고 금융위원회 및 금융감독원 공인회계사시험 홈페이지에 올렸다.경영학·경제원론(1차) 배점이 축소(각 100점 → 각 80점)됨에 따라 문항 수를 각 40문제에서 32문제로 줄이고 시험시간 역시 총 110분에서 총 100문으로 단축했다. 외감법·공인회계사법(1차), 세법 약술