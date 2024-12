◇ 부서장 신규선임▲ 디지털영업추진부장 김천서 ▲ WM영업지원부장 조영욱 ▲ WM투자전략부장 신영덕 ▲ BK비즈Unit리더 이상용 ▲ Prime자산관리부 Prime2센터장 김철영 ▲ FICC파생영업부장 이민환 ▲ 글로벌상품영업부장 이현철 ▲ M&A2부장 김동성 ▲ 구조화금융1부장 김경진 ▲ 프로젝트금융1부장 김충기 ▲ 프로젝트금융2부장 임래섭 ▲ SF2부장 장준희 ▲ PE사업2부장 서진홍 ▲ 총무부장 박성천 ▲ 인프라시스템부장 오영석 ▲ 증권비즈개발부장 손태호 ▲ 디지털채널개발부장 이현석 ▲ 자금부장 정재윤 ▲ 결제업무부장 김세나 ▲ 시장리스크부장 이백훈 ▲ 기업금융심사부장 배미라 ▲ AML금융사기방지부장 김홍서 ▲ 소비자보호부장 이병곤 ▲ 감사부장 김광석◇ 지점장 신규선임▲ KB GOLD&WISE the FIRST 도곡 WM1지점장 이양기 ▲ 대치금융센터 WM2지점장 장성호 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST WM2지점장 서장웅 ▲ 영업부금융센터 WM2지점장 박희선 ▲ 삼성동금융센터 WM1지점장 최광희 ▲ 광화문금융센터 WM2지점장 송숙영 ▲ 삼성동금융센터 WM2지점장 이경록 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST WM1지점장 강미선 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포 WM2지점장 서채영 ▲ 평택지점장 이현정 ▲ 울산금융센터 WM2지점장 조순기 ▲ 구미지점장 김미경 ▲ 청주지점장 이미영 ▲ 광산지점장 김기관 ▲ 군산지점장 박선호◇ 부서장 전보▲ 연금영업추진부장 김영현 ▲ Prime자산관리부장 이상규 ▲ Prime자산관리부 연금자산관리센터장 이경태 ▲ 인수금융1부장 최재영 ▲ M&A1부장 강민식 ▲ 대체리츠부장 강병률 ▲ 업무개발부장 이재용 ▲ 브랜드전략부장 박준현 ▲ 커뮤니케이션부장 최두희 ▲ 금융상품비즈개발부장 김영환 ▲ 리스크관리부장 최한진◇ 지점장 전보▲ KB GOLD&WISE the FIRST 센터장 정아란 ▲ 강남스타PB센터장 황선아 ▲ 과천지점장 김태희 ▲ 청담스타PB센터장 홍은미 ▲ 대치금융센터장 이주희 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포센터장 김희경 ▲ 신림지점장 정원호 ▲ 강동지점장 김창호 ▲ 부천지점장 이경우 ▲ 역삼PB센터장 이순안 ▲잠실롯데PB센터장 구동록 ▲ 삼성동금융센터장 이화숙 ▲ 영업부금융센터장 남정득 ▲ 노원PB센터장 김정아 ▲ 가산디지털지점장 김명숙 ▲ 영업부금융센터 WM1지점장 김동선 ▲ 연수지점장 김동현 ▲ 수원지점장 박석원 ▲ 평촌지점장 주리라 ▲ 광화문금융센터장 김정환 ▲ 압구정지점장 구도희 ▲ 천안지점장 이성수 ▲ 안산지점장 김정현 ▲ 창원지점장 정지수 ▲ 김해지점장 박용진 ▲ 울산금융센터장 송진영 ▲ 울산금융센터 WM1지점장 정광남 ▲대구금융센터장 심병성 ▲ 서대구지점장 김원구 ▲ 광주PB센터장 명양재정채희 기자 poof34@hankyung.com