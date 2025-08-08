광주 ‘중앙공원 롯데캐슬 시그니처’, 계약자 대상 ‘시네마데이’ 이벤트 진행

빛고을중앙공원개발(주)의 중앙공원 롯데캐슬 시그니처’가 계약자와 소비자들을 대상으로 다양한 이벤트를 진행하며 수요자들의 관심을 받고 있다.‘중앙공원 롯데캐슬 시그니처’는 지난 3일 롯데시네마 수완점에서 계약자와 지인들을 대상으로 최근 가족영화로 인기몰이 중인 ‘좀비딸’ 무료 영화 상영이벤트를 진행했다. 이날 이벤트에는 계약자와 동반자 약 1천여명 이상이 참여하는 등 높은 관심과 호응을 이끌었다.‘중앙공원 롯데캐슬 시그니처’는 기존에도 계약자를 대상으로 다양한 이벤트 진행을 통해 차별화된 혜택을 제공해왔다. 실제 챔피언스필드 스카이박스 무료 관람을 비롯해 샤롯데 무료 영화 관람, 서울의 핫플레이스 디저트카페 ‘잭슨베이플’과 연계해 베이플과 커피를 무료 제공하는 등 기존 분양 현장에서 이벤트들이 단발성에 그친 것과 달리 지속적인 계약자 대상 이벤트를 진행 중이다.‘중앙공원 롯데캐슬 시그니처’ 분양 관계자는 “폭염과 열대야로 이례적인 무더위가 이어지는 올 여름 조금이나마 계약자들의 지친 심신을 달래주기 위한 이벤트를 진행했다”며, “기대 이상의 높은 호응에 감사드리며 앞으로도 지속적인 이벤트로 계약자분들께 보답하고자 한다”고 전했다.'중앙공원 롯데캐슬 시그니처'는 광주 최대 민간공원 특례사업으로 추진되는 아파트다. 단지 내 위치한 '중앙공원 1지구'는 광주광역시에서 추진 중인 총 9개 공원(10개 지구)의 민간공원 특례사업 중 가장 큰 243만5,516㎡ 규모로 광주 서구 금호동과 화정동, 풍암동 일대에 걸쳐 조성된다.6개 테마숲과 11개 마을숲으로 구성되며 도심형 캠핑장, 정원박람회 등으로 활용될 수 있는 공간들이 마련될 예정이다. 여기에 풍암호수를 중심으로 야외공연장, 호수백사장, 음악분수 등의 시설들도 구축된다. 광주시는 이곳에 시민들이 참여하는 다양한 문화 프로그램을 진행하는 등 지역을 대표하는 공간으로 만들어나갈 계획이다.특히 중앙공원 1지구는 지난 4일 ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 일부개정법률안’이 국회 본회의를 통과하면서 ‘국내 최초 국가도시공원’으로 지정될 가능성이 높다는 점에서 더욱 주목도가 높아지고 있다.국가도시공원은 지자체의 도시공원 가운데 국가가 지정하는 공원으로 자연공원의 한 종류다. 국가적 차원에서 기념사업을 추진할 곳이 필요하고, 자연경관과 역사 및 문화유전 등을 보전할 가치가 있는 곳이라고 판단된 경우 정부가 이를 지정할 수 있다.중앙근린공원이 국가도시공원으로 지정되면, 공원의 자연경관과 문화유산을 국가가 공식적으로 인정하게 된다는 점에서 그동안 국내에서 볼 수 없었던 새로운 부촌의 개념을 정립하는 동시에 인근 아파트의 프리미엄도 한층 더 높아질 수 있다는 분석이 나온다.높은 주거 편의성도 기대된다. '중앙공원 롯데캐슬 시그니처'는 주변에는 이미 대규모 주거단지들이 자리해 다양한 분야의 업종이 있는 상업시설들이 많이 들어서 있다. 또한, '중앙공원 1지구' 바로 인근 광주월드컵경기장에는 롯데아울렛과 롯데마트 등이 함께 조성돼 있다. 또 화정남초, 성진초, 효광중, 치평중, 광덕중, 광덕고 등 다양한 학군들도 자리하고 있다.교통개발 호재도 예고돼 있다. 단지 인근에는 광주 지하철 2호선 1단계(2026년 예정) 정차역 2곳이 조성될 예정이다. 광주역부터 광주시청까지 이어지는 이 노선이 개통되면, 광주 주요 도심으로 이동이 한층 더 수월해질 전망이다. 현재는 제2순환도로와 상무대로 등을 통해 빠른 차량 이동이 가능하며, 경전선 서광주역과의 거리도 가깝다.주방과 욕실 등을 중심으로 세계적인 명품 마감재가 적용되며 스카이라운지, 고급 사우나, 골프연습장, 피트니스 등 고품격 커뮤니티도 눈길을 끈다. 여기에 총 주차대수가 5,358대에 달해 한 가구당 약 2대의 차량을 주차할 수 있는 환경을 구축했다. 특히 이 가운데 1,960대를 대형 세단, SUV 등의 차량도 편리하게 주차할 수 있는 확장형 형태로 계획했다. 이밖에 레저용품이나 계절용품을 보관할 수 있는 현관 앞 세대창고를 제공해 주거 공간의 효율성을 극대화했다.광주 최대 민간공원 특례사업이 추진되는 롯데건설의 '중앙공원 롯데캐슬 시그니처'는 광주 서구 금호동 일대에 위치하며, 지하 3층~지상 28층 총 39개 동 전용 84~233㎡ 총 2,772가구 규모다. 총 3개 블록으로 나뉘어 △1BL (929가구) △2-1BL (915가구) △2-2BL (928가구) 등으로 조성된다.한편, ‘중앙공원 롯데캐슬 시그니처’ 견본주택은 광주 서구 상무누리로 일원에 위치하며, 입주는 2027년 8월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com