사진은 본문과 무관

중국 청년 사이에서 돈을 내고 ‘일하는 척’하는 트렌드가 확산하고 있다. 최근 이용자가 급증하면서 이를 제공하는 업체 수도 빠르게 늘고 있다.11일(현지 시각) 영국 BBC 방송은 ‘취업한 척하는 중국 청년 실업자들’이라는 제목의 기사를 통해 “제대로 된 일자리를 구하기 어려워지자 일부 젊은이들이 집에 머무르지 않고 돈을 내고 사무실에 출근하는 방식을 택한다”고 보도했다.‘가짜 직장’은 컴퓨터, 인터넷, 회의실, 탕비실 등을 구비해 완벽한 사무실처럼 꾸며 놓은 것이 특징이다. 이용자들은 단순히 앉아 있는 대신 컴퓨터로 구직 활동을 하거나 창업 준비를 하기도 한다. 일일 이용료는 평균 30~50위안(약 6,000원~1만 원) 수준이며, 점심·간식·음료가 포함되는 곳도 있다.지난해 식품 사업에 실패한 수이 저우(30)는 지난 4월부터 둥관시에 있는 ‘Pretend To Work Company(출근한 척하기)’ 사무실에 출근 중이다. 하루 30위안을 내고 출근해 다섯 명의 동료와 함께 일한다.저우는 “마치 팀으로 함께 일하는 것 같아 정말 행복하다”며 “출퇴근 시간은 자유롭지만 보통 오전 8~9시에 출근해 늦게는 밤 11시까지 있다”고 말했다. 그는 사무실에서 일하는 사진을 찍어 부모님께 보내자 “훨씬 마음이 편해졌다”는 반응을 들었다고 전했다.BBC는 이 같은 현상이 선전, 상하이, 난징, 우한, 칭다오, 쿤밍 등 중국 전역 주요 도시로 확산 중이라고 전했다.이 트렌드의 배경에는 높은 청년 실업률이 있다. 중국의 청년 실업률(재학생 제외)은 올해 6월 14.5%에 달한다. 지난해 6월에는 21.3%로 역대 최고치를 기록한 뒤, 정부는 통계 발표 방식을 변경해 재학생을 제외한 수치를 발표하고 있다.뉴질랜드 빅토리아대 경영학과의 크리스천 야오 교수는 "일하는 척하는 현상이 매우 흔해졌다"며 "경제 변화와 교육·취업 시장 불균형으로 젊은이들이 임시로 머물 수 있는 공간을 찾는 것”이라고 설명했다.그는 이어 “가상 사무실 회사는 과도기적 해결책 중 하나”라고 분석했다.독일 막스 플랑크 사회인류학 연구소의 비아오샹 박사는 “이 추세는 일자리 부족에 따른 좌절감과 무력감에서 비롯된 것”이라며 “젊은이들이 주류 사회에서 거리를 두고 자신만의 공간을 만들려는 시도”라고 해석했다.둥관 소재 ‘일하는 척’ 회사 대표 페이위(30)는 “우리가 파는 건 단순한 작업 공간이 아니라, 쓸모없는 사람이 아니라는 품위”라며 “코로나19 팬데믹으로 폐업한 소매점을 대신해 시작한 사업”이라고 설명했다. 올해 4월 ‘일하는 척’ 광고를 시작했고, 한 달 만에 모든 작업 공간이 찼으며 신규 이용자는 지원을 해야 할 정도라고 덧붙였다.이용자의 40%는 대학을 갓 졸업한 신입생으로, 교수에게 인턴십 증명을 위해 사진 촬영하러 오는 경우가 많다. 부모님 압박을 피하기 위한 이들도 있다. 나머지 60%는 대형 전자상거래 기업에서 일하는 디지털 노마드나 작가 등 프리랜서다. 평균 연령은 약 30세, 최연소는 25세다.하지만 페이위 대표는 이 사업이 장기적인 수익을 낼 수 있을지에 대해선 의문을 제기했다. 그는 이 현상을 일종의 사회 실험으로 보고 싶다며, "겉으로는 체면을 위한 거짓말 같지만, 어떤 이들은 여기서 진실을 찾는다"고 말했다.그는 이어 "단순히 고객의 거짓 연기를 도와주는 것이라면 소극적 기만에 불과하다"면서 "이 가짜 직장이 진짜 출발점이 될 때야 비로소 의미 있는 이 사회 실험이 될 것”이라고 덧붙였다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com