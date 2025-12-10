인플레도 못 흔든 ‘2000원 핫도그’… 판매 신기록 썼다

코스트코 대표 푸드 상품인 1.5달러(약 2,000원) 핫도그 세트가 판매량 신기록을 세웠다.USA투데이는 “핫도그·음료 세트가 40주년을 맞아 올해 가장 높은 인기를 누렸다”며 “코스트코는 2025 회계연도에 2억 4,500만 개 이상을 판매해 역대 최대치를 기록했다”고 보도했다.지난 몇 년간 미국 외식물가는 인플레이션의 직격탄을 맞았다. 토스트(Toast)의 10월 가격 데이터에 따르면, 미국내 햄버거 가격은 전년 대비 3.2% 오른 14.53달러(약 2만 1,372원), 부리토는 3.3% 오른 13.43달러(1만 9,754원)로 나타났다. 반면, 코스트코는 소고기 핫도그와 무제한 음료 리필을 제공하는 ‘핫도그 세트’ 가격을 40년 간 한 번도 올리지 않았다.USA투데이는 “핫도그 세트가 물가상승률을 그대로 따랐다면, 당시 1.5달러였던 세트는 오늘날 4.62달러로 세 배 이상 비싸 졌을 것”이라며 “트레이터 조의 19센트짜리 바나나 같은 상징적 저가 품목도 결국 시장 압력에서 자유롭지 못했지만, 코스트코 핫도그는 가격을 지켜낸 거의 유일한 사례”라고 평했다.전문가들은 이 핫도그가 미국 소비자들에게 강력한 메시지를 전달한다고 분석한다. 높은 물가 인상 속에서 ‘가성비를 제공하기 위해 노력하는 브랜드’라는 인식을 끊임없이 상기시켜준다는 설명이다. 글로벌데이터 리테일의 닐 손더스 전무이사는 “핫도그는 이제 코스트코가 추구하는 가치의 상징적인 존재가 됐다”고 말했다.핫도그 가격은 겉보기에는 비합리적으로 보이지만, 실제로는 계산된 전략이라는 분석도 있다. 저렴한 핫도그를 이유로 매장을 방문한 소비자들이 더 많은 쇼핑을 하게 되고, 결국 코스트코의 실적에 직결되기 때문이다. 경제 뉴스 사이트 모닝 브루에 따르면 코스트코 회원들은 매장에서 분당 약 1.75달러를 소비하며, 시장조사회사 칸타는 코스트코의 미국 내 매출이 분당 53만 달러에 달한다고 추산했다.칸타의 레이첼 달튼 소매업체 인사이트 책임자는 “핫도그의 저렴한 가격이 고객 충성도를 극대화하고, 그 충성도는 회원비로 측정된다”며 “이것이 바로 코스트코의 성공 비결”이라고 강조했다. 실제로 칸타 데이터에 따르면, 코스트코 회원의 95%가 회원권 갱신 의사를 밝혔다.이 핫도그는 세대를 아우르는 상징이 됐다. 280만 팔로워를 보유한 플로리다의 크리에이터 AJ 베푸모는 “모든 물가가 오르는 시대에 1.5달러로 음료까지 포함된 핫도그를 사는 건 향수를 불러일으키는 일”이라며 “20년 전에도, 지금도 가격이 그대로”라고 말했다.코스트코 핫도그의 역사는 1985년 오리건주 포틀랜드 매장 앞 간이 카트에서 시작됐다. 코스트코 푸드코트의 초기 이름인 ‘카페 150’ 역시 1.5달러짜리 콤보 가격을 기념해 붙여진 것이다. 전 크레이그 젤리넥 최고경영자(CEO)의 일화에 따르면, 그가 창업자 짐 시네갈에게 핫도그 가격 인상을 제안했을 때 그는 “가격 올리면 죽여버릴 거야. 어떻게든 해결해”라고 답했다.젤리넥은 이후 외부 공급을 중단하고 캘리포니아 공장에서 자체 생산을 시작했으며, 일리노이주 생산 라인을 확장하며 해결책을 확보했다. 그는 한 인터뷰에서 “우리는 가격을 1.5달러로 유지하고, 공정한 수익을 얻을 만큼 충분한 마진을 확보하고 있다”고 밝혔다.‘코스트코의 즐거움’의 저자 데이비드 슈워츠는 “코스트코 핫도그 가격은 앞으로도 절대 변하지 않을 것”이라며 “회사가 존재하는 한 1.5달러를 지키기 위해 모든 것을 다할 것”이라고 말했다. 그는 “이 가격은 이제 단순한 메뉴가 아니라, 브랜드의 상징”이라고 덧붙였다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com