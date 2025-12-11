홈 한경BUSINESS 美 중앙은행, 기준금리 3.50∼3.75%로 0.25%p 인하 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512116293b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.11 04:25 수정2025.12.11 04:25 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 美 3연속 금리인하…내년에는 1차례만 인하 전망 강성묵 하나증권 대표 연임…하나금융, 7개사 CEO 내정 정동영 '통일교 금품 수수' 의혹에 "내일 발표···제 인격을 믿으시라" 인플레도 못 흔든 ‘2000원 핫도그’… 판매 신기록 썼다 경찰, '통일교 민주당 지원의혹' 특별전담수사팀 편성