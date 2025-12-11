한국경제신문

올해 편의점 소비 트렌드는 '알뜰 소비'다. GS25의 앱에서 이용빈도가 가장 크게 증가한 기능은 ‘픽업 서비스’와 ‘마감 할인’이었다.11일 편의점 GS25의 자사 앱 ‘우리동네GS’의 이용 데이터를 분석한 결과, 픽업 서비스 이용 건수는 작년 대비 36.3% 늘었다. 마감 할인 이용은 33.4% 늘었다.픽업 서비스는 픽업 시 제공되는 할인 쿠폰과 배달비 절약이 이용 동기로 작용했을 것으로 본다. 마감 할인은 유통 기한이 임박한 식품을 할인된 가격에 구매할 수 있게 해주는 서비스다. 정가보다 30~ 40% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 유통기한보다 가격에 더 민감한 젊은 층의 이용률이 높다.2일 국가데이터처가 발표한 '11월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 117.20으로 1년 전보다 2.4% 올랐다. 물가 상승폭은 3개월째 2%대를 유지 중이다. GS리테일 관계자는 “고물가와 런치플레이션 상황이 이어지는 가운데 실속 소비 흐름과 가성비 높은 먹거리 수요가 커진 영향으로 풀이된다”고 말했다. 런치플레이션은 물가 상승으로 점심 식사 비용이 오르면서 직장인들의 식비 부담이 커진 현상을 의미한다.‘우리동네GS’ 앱은 편의점 GS25의 자사 앱으로 2022년 11월 론칭됐다. 최근 월간 이용자 수가 꾸준히 늘고 있다. 11월 월간 활성 이용자 수는 431만명이다. 2022년 11월 론칭 당시보다 3배 가까이 늘었다. 10월 이용자 수가 420만명이었는데, 이를 한달 만에 넘어섰다.GS리테일이 추진해 온 생활 밀착형 서비스 중심의 O4O 전략이 성과를 보인 것이다. O4O 전략은 온라인 Online과 오프라인 Offline을 유기적으로 연결해 온라인 데이터를 오프라인 경험과 서비스에 적극 활용하는 통합 마케팅 방식을 의미한다.배현의 기자 baehyeonui@hankyung.com