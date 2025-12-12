▶김종석 씨 별세

=김진영(친절한신경외과 원장)·보영·강영·은영씨 부친상
=유지선씨 시부상, 민병복(뉴스핌 회장)씨 장인상
=별세12일
=빈소 김해한솔병원장례식장 특601호실
=발인 14일 9시
=장지 김해시 주촌면 선영

