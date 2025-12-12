홈 한경BUSINESS [부고] 민병복(뉴스핌 회장)씨 장인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512121111b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.12 20:47 수정2025.12.12 20:47 이홍표 기자 ▶김종석 씨 별세=김진영(친절한신경외과 원장)·보영·강영·은영씨 부친상=유지선씨 시부상, 민병복(뉴스핌 회장)씨 장인상=별세12일=빈소 김해한솔병원장례식장 특601호실=발인 14일 9시=장지 김해시 주촌면 선영이홍표 기자 hawlling@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 유럽에서도 Z세대 시위… 불가리아 총리 사임 유튜브 레지듀얼 사용료 온라인 청구 가능해졌다···음저협, 원스톱 시스템 오픈 정용진, 밴스 미국 부통령 성탄절 만찬 참석 한화, 오스탈 최대주주 등극…美 군함 건조 생태계 진입 속도낸다 [속보] '통일교 금품 의혹' 윤영호 "일면식 없고 그런 진술한 적 없다"