기준금리 3.5~3.75%

제롬 파월 미국 Fed 의장. AP 연합뉴스

미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.25%포인트 인하하면서 올해 세 번째 금리 인하에 나섰다. Fed가 3연속 금리인하에 나선 배경에는 3%대가 넘은 물가 상승보다 악화한 고용 상황 대응이 더 시급하다고 판단한 것으로 보인다.10일(현지시간) Fed는 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 3.75~4.00%에서 3.5~3.75%로 낮췄다. 이로써 미국 기준금리는 2022년 10월(3.25%) 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.미국 중앙은행(Fed)의 두 가지 목표는 ‘물가안정’과 ‘고용확대’인데, 물가와 고용 상황은 정반대의 상황이다. 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 3.0% 상승하면서 지난 1월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 미국 정부의 관세정책이 소비자에게 전가되면서 물가 상승(인플레이션)을 자극한 것으로 분석된다.9월 개인소비지출(PCE) 가격지수 역시 2.8% 상승했다. 반면 9월 고용보고서에선 실업률이 4.4%로 오르면서 고용상황에 대한 우려를 키웠다. 특히 올해 9월까지 최근 12개월 대학 졸업자들의 평균 실업률은 6.8%로 코로나 팬데믹 시기를 제외하면 10년 만에 가장 높은 수준이었다.아직 10월 고용보고서는 나오지 않았지만, 11월 미국의 민간기업 고용지표도 전월 대비 3만2000개 줄어든 것으로 추정되면서 금리인하에 힘을 실어줬다.Fed는 성명에서 최근 경제상황을 “완만한 성장”으로 평가하면서도, 올해 고용 증가세가 둔화됐고 실업률이 소폭 상승했다는 점을 강조했다. 인플레이션은 연초 대비 오르며 “여전히 다소 높은 수준”이라고 밝혔다.FOMC가 공개한 금리 전망치(점도표)에 따르면 내년말 금리 중앙값은 3.4%, 내후년말 중앙값은 3.1%다. 위원들은 2026년과 2027년에 각각 한 차례씩만 인하를 단행한 뒤 장기 기준금리를 약 3% 수준으로 유지할 것으로 예상한 것이다.Fed의 이번 결정으로 한국(2.50%)과 미국 간 금리차는 상단 기준 1.25%포인트로 좁혀졌다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com