직장인 10명 중 8명 “우리 회사에도 '오피스 빌런' 있다”

직장인 10명 중 8명 이상이 자신이 다니는 회사에 '오피스 빌런'이 있다고 답했다.'오피스 빌런'이란 회사 내에서 일을 잘 하지 못하거나 아예 일을 피해다니며 동료들에게 피해주를 주는 유형을 말한다.인크루트는 직장인 651명을 대상으로 ‘귀사에는 오피스 빌런이 있습니까?’라는 주제로 설문조사를 실시했다.‘귀하의 직장에는 오피스 빌런이 있습니까?’라는 질문에 응답자의 80.6%가 ▲‘있다’고 답했다.앞선 질문을 기업 규모별로 교차 분석했다. ‘오피스 빌런이 있습니까?’라는 질문에 ▲대기업 재직자들이 87.3%로 가장 높은 비율을 보였다. 순서대로 ▲중견기업(81.6%), ▲중소기업(80.0%), ▲공기업 및 공공기관(77.8%) 순으로 나타났다.오피스 빌런이 있다는 응답자들에게 귀사의 오피스 빌런이 어떤 직급에 속하는지를 물었다(복수 응답). 가장 많은 답변으로 ▲‘직속 및 타부서 상사’(50.3%)가 꼽혔다. 이어 ▲동료 및 후배(39.4%), ▲임원진(27.2%), ▲대표 및 사장(19.8%) 순서대로 나타났다.또 귀사의 오피스 빌런 중 가장 싫은 유형을 물었다. 30.5%가 ▲‘갑질 및 막말’형(부적절한 언행이나 갑질 행태로 괴롭히는 유형)을 꼽혔다. 그 다음으로는▲ ‘월급루팡’형(일을 하지 않고 노는 시간, 휴식 시간이 많아 보이는 유형)이 18.9%로 뒤를 이었다. ▲‘내로남불’형(성과가 잘 나오면 내 탓, 못 나오면 남 탓하는 유형)(15.2%), ▲’내 일은 네 일’형(과다하게 업무 요청이나 협조를 부탁하는 유형)(11.0%) 순으로 조사됐다.오피스 빌런이 있다는 응답자들 대상으로 ‘귀사의 오피스 빌런이 본인의 비매너 행동을 인지하고 있다고 생각합니까?’라고 물었다. 응답자의 59.0%가 ▲‘모른다’(모르는 것 같다 36.4%, 전혀 모르는 것 같다 22.7%)고 답했다.전체 응답자들을 대상으로 ‘귀하는 스스로가 오피스 빌런에 해당한다고 생각합니까’라 물었다. 전체 응답자의 68.2%가 ▲‘나는 오피스 빌런이 아니다’라고 답했다. 이 중 26.0%는 ▲‘전혀 해당하지 않는다’라고 답했다. 한편 ▲’나는 오피스 빌런이다’라는 응답은 12.4%(매우 해당한다 1.5%, 약간 해당한다 10.9%)로 집계됐다.이번 설문조사는 8월 6일부터 10일까지 시행했으며 신뢰 수준 95%에 표본오차 ±3.61%다.강홍민 기자 khm@hankyung.com