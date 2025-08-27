잭슨홀 미팅 후 한·미 증시, 동조화에서 탈동조화로[한상춘의 국제경제 심층 분석]

◆ 연이은 Fed 흔들기

◆ 탈동조화 추세가 미치는 영향은

미국의 작은 휴양도시 와이오밍주에서 열리는 잭슨홀 미팅이 다가왔다. 올해는 5년마다 검토되는 통화정책 프레임워크를 어떻게 가져갈 것인가가 주된 의제다. 하지만 최근 들어 통화정책의 근간이 되는 양대 지표(dual mandate) 통계가 흔들리면서 1913년 설립 이후 가장 위협당하고 있는 미국 중앙은행(Fed)의 독립성 과제가 뒤늦게 부각되고 있다.문제의 발단은 지난 5월 이후 고용창출 건수를 대폭 하향 조정한 것을 계기로 도널드 트럼프 대통령이 고용통계국장을 전격 해고시킨 사태다. 외형상으로는 통계 조작을 이유로 들고 있지만 실질적으로는 관세 부과에 따라 경기침체 우려를 뒷받침해 주는 부담 때문이다. 후임으로 트럼프 대통령의 대선 공약을 담당했던 헤리티지재단의 EJ 안토니오를 선임했다.Fed와 제롬 파월 의장 흔들기도 본격화되고 있다. 자신의 경제 책사인 스티브 미란을 Fed 이사로 지명한데 이어 조만간 자신의 금리인하 요구에 가장 전향적인 후보를 차기 의장으로 지명할 확률이 높다. 계속되는 트럼프 대통령의 엽관적 인사 조치에 재닛 옐런 전 재무장관은 바나나 공화국에서나 있을 수 있는 일이라고 작심 비판했다.1904년 오 헨리의 ‘양배추와 임금님’에서 유래된 바나나 공화국은 특정 산업에 편중된 국가를 말한다. 그 이후 정치적으로 불안한 국가를 통칭하다가 최근에는 기존의 법과 관행, 심지어는 자신을 뽑아준 국민의 뜻을 무시하고 자기 마음대로 하는 최고통수권자를 빗된 가장 경멸스러운 의미로 사용된다.중남미, 아프리카 국가에서나 있을 수 있는 바나나 공화국 논쟁은 5년 전 미국에서도 발생한 적이 있다. 2020년 1월 조 바이든 대통령이 취임하기 직전 대선 결과에 불복한 트럼프 키즈가 민주주의 상징인 의회 의사당을 점령한 사태가 발생했다. 이때 래리 호건 당시 메릴랜드 주지사, 조지 W 부시 전 대통령 등이 ‘미국이 과연 바나나 공화국인가’ 반문했다.4년 후 등장한 트럼프 대통령은 개선된 것이 없었다. 취임 이후 6개월 동안 관세를 수단으로 자신의 당선에 결정적으로 기여했던 7개 경합주의 제조업을 부활시키기 위해 전통적인 동맹국일수록 희생을 강요했다. 일본, 유럽연합(EU), 한국에서 받아낸 대미 투자액만 하더라도 1조5000억 달러에 달한다.상호관세가 마무리됨에 따라 환율전쟁을 본격적으로 추진할 것으로 예상된다. Fed 개편안을 담은 ‘프로젝트 2025’와 함께 트럼프노믹스 2.0의 이론적 근거인 미란 보고서에 따르면 고평가된 달러 가치를 시정해 잃어버린 제조업의 경쟁력을 되찾겠다는 것이 골자다. 트럼프 대통령도 Fed를 방문한 직후 저금리를 통한 약달러가 국익에 부합된다고 보조를 맞췄다.사전 준비도 마무리됐다. 미란의 지명으로 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 참여하는 Fed 이사 중 비둘기파가 많아졌다. 차기 의장이 지명되면 파월 의장도 제 목소리를 내기도 힘들어진다. 시장에서는 트럼프 대통령이 실질적인 연준 의장이 된다는 우려가 나오면서 9월 FOMC 회의 이후부터는 금리인하를 기정사실화하는 분위기다.트럼프 대통령이 요구하는 기준금리 적정선은 1%다. 4.25∽4.5%인 현 기준금리를 무려 3.25∽3.5% 포인트를 낮춰야 도달할 수 있는 수준이다. 금융위기 이후 상관계수를 고려해 Fed의 기준금리가 1% 낮춰지면 달러인덱스는 70대로 떨어진다. 초저금리로 엔저를 유도해 잃어버린 일본 경제 20년을 되찾겠다는 아베노믹스의 논리와 비슷하다.지난 2월 초 관세 부과 직후 대공황 우려와 달리 미국 경제는 1990년대 후반 신경제 국면에 비유될 만큼 준골디락스 국면이다. 개인소비지출(PCE) 가격 상승률은 2%대, 실업률은 완전고용 범위 상단인 4%대 초반, 2분기 성장률은 3%로 물가, 고용, 성장 모두 너무 뜨겁지도 차갑지도 않는 상황이다. 증시도 지난 4월 중순 이후 S&P500 지수가 30% 정도 올랐다.앞으로 금리인하까지 가세되면 1927년과 1998년 이후처럼 거품 발생이 2년 이상 지속될 수 있다는 시각이 나오는 것도 이 때문이다. 당시에도 기술혁신에 따른 경기와 증시가 좋은 상황에서 1927년에는 영국 지원, 1998년에는 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 사태 전염을 차단하기 위해 금리인하를 단행했다. 문제는 바나나 공화국 비판을 받는 트럼프 대통령이 변수다.올 들어 7월 말까지 한·미 증시는 강한 동조화 현상을 보였다. 시기적으로 보면 미국은 상호관세가 부과되고 한국은 이재명 대통령의 당선 확률이 높게 점쳐졌던 4월 중순 이후 나스닥과 코스피 지수가 각각 38.4%, 41.5% 올라 더 심해졌다. 이때만 하더라도 한국 증시가 미국 증시보다 더 유망할 것이라는 시각이 지배적이었다.한·미 증시 간 동조화 여부는 펀더멘털과 정책 요인에 의해 결정된다. 리먼브러더스 사태 이전처럼 금융이 실물 경제를 반영(following)할 때까지는 성장률과 같은 펀더멘털 요인에 좌우됐다. 그 이후 금융이 실물 경제를 주도(leading)하는 시대로 바뀌면서 정책 요인이 더 큰 영향을 미친다.7월 말까지 한·미 증시가 동조화를 보인 것은 먼저 펀더멘털 요인을 들 수 있다. 미국 경제성장률(전분기 대비 연율)은 지난 1분기에 –0.5% 역성장했지만 2분기에는 +3%까지 뛰어올랐다. 같은 기간 중 한국 경제성장률(전분기 대비)도 –0.2%에서 +0.6%로 반전됐다. 성장률 통계방식을 통일시켜 비교해 보면 1분기, 2분기 모두 성장률 수준까지 비슷하게 나온다.하지만 정책 요인이 더 강하게 작용했다. 기업가 출신인 트럼프 정부의 경제정책은 친기업·친증시·친월가로 귀결된다. 계엄, 탄핵으로 이어지는 정치적 격동기를 딛고 출범한 이재명 정부도 친증시 정책을 표방하면서 집권 기간 내 코스피 지수 5000에 도달하겠다는 목표를 제시했다.앞으로 한·미 증시는 어떻게 될 것인가. 통화정책은 한·미 간의 비슷한 경로를 갈 것으로 보이나 세제 정책은 다른 길로 갈 가능성이 높다. 세제 정책이 증시에 미치는 영향을 체계적으로 분석한 경제학자는 트럼프 정부 출범 초에 재무장관과 Fed 의장으로 거론됐던 아서 래퍼다.미국 증시는 소득세 감면, 법인세 인하 등을 골자로 하는 트럼프 감세법이 시행되면 종전에 볼 수 없었다는 의미의 ‘알파라이징 장세’라는 신조어가 나올 정도로 상승세가 지속될 것으로 보는 시각이 대다수다. 하지만 7월 말 대주주 요건 하향, 거래세 인상 등을 골자로 하는 세법 개정안이 나오면서 한국 증시는 하락세로 돌아설 것으로 보는 시각이 늘고 있다.한·미 증시가 탈동조화 추세로 바뀐다면 양국 간 경기도 따로 놀 확률이 높다. 주가 변화에 따라 민간 소비에 미치는 자산 효과가 양국 모두 높기 때문이다. 감세에다 리쇼어링(기업), 리플럭스(자금), 브레인 리게인(인력)이 더해지는 미국 경기는 2분기 이후 회복세가 지속되는 ‘U’ 혹은 ‘V’자형이 예상된다. 하지만 증세에다 오프쇼어링(기업), 아웃플럭스(자금), 브레인 드레인(인력)이 우려되는 한국 경기는 회복세가 꺾여 ‘W’자형으로 추락할 가능성이 높다.한국 증시는 개인투자자가 1400만 명이 넘는 주식 대중화 시대를 맞았다. 주식 투자가 더 이상 부자만의 전유물이 아니라는 의미다. 증시와 관련 세제 혜택을 ‘부자 감세’로 몰아가 증세를 추진하는 것은 구시대 발상이다. 증세로 어떻게 코스피 지수 5000을 도달할 수 있겠는가.한상춘 국제금융 대기자 겸 한국경제 논설위원