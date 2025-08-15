“구도심에서 핵심지로 변모” 원도심 새 아파트 발길 이어져

구도심이 핵심지로 변모하며 부동산 시장의 주목을 받고 있다. 특히 분양시장에서는 원도심의 인기가 높아지면서 연일 수요자들의 발길이 이어지고 있다.업계는 이러한 인기를 원도심의 탄탄한 기존 인프라에서 찾는다. 교통 편의성, 문화시설 밀집도 등이 높아 최근 도시개발 트렌드인 ‘15분 생활권’에 부합한다는 평가다.여기에 개발이 진행되면서 미래가치가 커질 것으로 전망돼 실거주와 시세차익을 동시에 기대할 수 있다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.이런 흐름과 맞물려 대전 부동산 시장에서는 원도심인 중구가 연이은 개발 호재로 주목받고 있다.실제 중구 일대는 재정비촉진지구 지정 이후 체계적인 개발 계획이 추진되며 지역 가치가 높아지고 있다. 특히 선화동에서는 상업시설, 오피스텔, 주거단지로 구성된 최고 49층 규모의 초고층 브랜드 주거복합타운이 형성되면서 경쟁력을 강화하고 있다.여기에 중구는 은행1구역에서 추진 중인 60층 초고층 재개발 사업까지 더해져, 대전 중심부 스카이라인의 변화를 이끌 것으로 기대받고 있다.한 업계 관계자는 "중구는 이와 함께 대전역과 인접한 입지적 장점을 바탕으로 대전 원도심 최대 개발사업 중 하나로 꼽히는 대전역세권 개발의 중심축 역할도 맡고 있다는 게 업계의 중론"이라며 "이 밖에도 도심 상권 활성화와 기반 시설 확충, 도시 미관 정비 등에도 속도를 내고 있어 이에 따른 시너지 효과도 기대되고 있다"고 전했다.이 같은 상황에 대전에서는 중구 부동산에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지는 분위기다. 이런 가운데, 선화동에서는 코오롱글로벌이 공급 중인 ‘대전 하늘채 루시에르’가 높은 관심을 받고 있어 주목된다.대전 하늘채 루시에르는 대전 중구 선화동 일원에 지하 5층~지상 49층 규모로 들어서며, 전용면적 84~119㎡ 총 998세대로 구성되는 아파트다. 이 중 전용 84㎡형 657세대를 1회차로 우선 공급 중이다.실제 이 단지는 지난 8월 1일부터 진행된 선착순 동·호 지정 계약에 많은 수요자의 문의와 방문이 이어지고 있으며, 특히 로얄 동·호수 물량은 계약 호조로 분양 마감에 임박한 것으로 알려졌다.실제로 단지는 계약금을 전체 금액의 5%로 책정하고 계약금도 1, 2회차 분납(1회차 계약금 500만원)으로 변경하면서 초기 자금부담을 크게 낮췄다. 또 계약금 5% 납부 후에는 계약축하금 1,000만원도 지급한다.한편, 대전 하늘채 루시에르는 정부의 고강도 대출규제를 피한 단지로, 서울 및 수도권 수요자의 관심도 이어지고 있어 계약 열기는 더욱 달아오르고 있다는 후문이다. 단지의 선착순 계약은 대전 서구 도안동 견본주택에서 진행 중이며, 입주는 2029년 7월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com