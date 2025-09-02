그래픽=송영 기자

# A 씨는 2018년 중소 출판사에 입사하면서 ‘청년내일채움공제’에 가입했다. 3년간 600만원을 납입하면 3000만원의 목돈을 마련할 수 있다는 설명이었다. 그는 “낮은 임금 때문에 고민이 많았지만 목돈을 만들 수 있다는 생각에 회사를 다닐 수 있었다”며 “실제로 결혼자금에 보탬이 됐다”고 말했다.



그러나 5년 뒤 IT업체에 취업한 동생 B 씨는 같은 혜택을 누리지 못했다. 제도가 바뀌어 정책 대상에서 제외됐기 때문이다. 결국 당시 나온 청년도약계좌에 가입했는데 최근 긴 만기(5년) 때문에 고민이 깊어졌다. B 씨는 “납입금을 줄이고 미장(미국 증시), 국장(국내 증시), 상장지수펀드(ETF) 등 투자처를 알아보고 있다”면서도 “이번 정부에선 청년미래적금이 나온다고 하는데 갈아탈 수는 있는 건지 중복 가입은 되는건지 혼란스럽다”고 토로했다.

◆정권 따라 바뀌는 ‘간판 상품’

◆신뢰 흔들, 가입자 이탈 증가

청년 자산형성 정책은 지난 10여 년간 정권이 바뀔 때마다 새 옷을 갈아입듯 달라졌다. 상품이 안고 있던 문제는 개선되지 않은 채 혜택만 줄어들면서 청년들의 혼란과 불신이 커지고 있다.2016년 박근혜 정부가 청년내일채움공제를 내놓으면서 노사정이 참여한 ‘청년 목돈 마련 정책’의 포문을 열었다. 중소기업에 취업한 청년과 사업주가 각각 월 12만5000원씩 2년간 공제금을 적립하면 여기에 정부가 지원금(월 25만원)을 보태 만기 때 1200만원의 목돈을 받는 식이다.이 정책은 단순 저축 지원이 아니라 제도를 통해 ‘중소기업 장기 근속을 유도하는 보상’ 성격이 강했다. ‘근속=목돈 마련’이라는 메시지를 시장에 던져 인력난에 시달리는 중소기업에는 인재 확보의 기회를, 청년에게는 목돈 마련의 기회를 제공한다는 목적이 있었다. 기업 입장에선 납입한 금액의 일정 부분이 연구 인력비로 처리돼 세제 혜택을 받을 수 있었고 이는 결과적으로 인건비 부담을 줄이는 효과도 냈다.문재인 정부에 들어선 정책의 덩치를 키웠고 사업을 본격화했다. 청년이 2년간 300만원을 저축하면 기업(400만원)과 정부(900만원)의 적립을 더해 만기 시 최대 1600만원을 손에 쥘 수 있도록 설계했다. 2018년엔 3년 만기 상품으로 최대 3000만원까지 수령 가능한 모델을 출시하는 등 선택지를 넓히기도 했다.처음 도입된 2016년부터 2021년까지 5년간 누적 가입 청년 약 50만 명, 기업 약 11만 개를 넘어서는 등 성적을 보였다. 가입 청년의 근속률이 일반 중소기업 취업 청년보다 약 30%포인트 높아 장기근속 효과가 있었다는 호평도 받았다.여기에 문재인 정부는 2022년 초 연 9%대 이상의 금리효과를 누릴 수 있는 정책금융상품인 ‘청년희망적금’을 내놓으면서 단기간에 큰 관심을 모았다. 고금리에 정부 예산으로 저축장려금을 얹어 주는 등 파격적인 혜택을 줬다.하지만 청년 자산형성 정책은 코로나19 시기 예산 문제에 부딪혔다. 정부 지원을 고용보험기금에서 활용했는데 기금의 적자 규모가 커지면서 청년 자산형성이 목적인 청년공제가 실업의 충격을 완화하거나 기업이 고용을 유지하기 위한 비용을 충당하는 고용보험의 목적과 맞지 않는다는 지적이 나왔다.결국 3년 만기 상품은 2021년 뿌리기업 인증을 받은 중소기업에서만 가입할 수 있게 하다가 결국 2022년 문을 닫았다. 2년 만기 상품도 점차 정부 기여분을 줄이고(900만원→400만원) 청년의 부담을 늘리는(300만원→400만원) 방향으로 정책을 바꿨고 이에 따라 만기 때 수령하는 목돈의 액수도 1600만원에서 1200만원으로 400만원이 줄었다. 이와 함께 가입할 수 있는 청년층이 임금 상한도 기존 4200만원에서 3600만원으로 줄이면서 가입 문턱도 높였다.기업의 부담도 커졌다. 예컨대 2021년까지 정부는 50인 미만 사업장의 경우 기업이 납부해야 할 300만원을 전액 지원하고 50인 이상 사업장도 80%를 지원했다면 2022년부터는 30인 미만 사업장만 정부가 전액 지원하고 기업 규모에 따라 차등을 뒀다. 해마다 청년에게 돌아가는 혜택은 줄어들고 기업이 지어야 할 부담은 가중되면서 실효성이 낮아졌다.윤석열 정부 들어선 완전히 문을 닫았다. 사업 목적을 ‘인력 수급 미스매치 해소’로 바꾸면서 우선 가입 대상을 축소했다. 그동안엔 중소기업이면 모두 가입 가능했지만 2023년부터는 5인 이상 50인 미만 규모의 제조업과 건설업종 중소기업만 가입할 수 있게 했다. 서비스업이나 정보통신업 같은 곳들은 청년내일채움공제 가입이 안 된다는 얘기다.2024년 예산은 2023년(6403억원) 대비 3분의 1 수준으로 약 4206억원을 삭감했다. 이마저도 기존 가입자를 위한 예산이었다. 신규 지원분은 사실상 0원인 셈. 결국 청년내일채움공제는 2024년 이후 가입이 중단됐다.대신 윤석열 정부는 청년도약계좌와 중소기업 재직자 우대저축공제(중소기업 저축공제) 사업을 들고 나왔다. 중소기업 저축공제의 경우 청년이 월 10만~50만원을 저축하면 기업이 납입금의 20%를 추가로 지원하고 은행이 1~2%포인트의 우대금리를 제공한다. 그러나 만기 기간이 길어지고(5년) 혜택 규모가 줄어드는 등 이전과 비교해 매력이 떨어진다는 지적이 뒤따랐다. 정부 예산 지원도 쏙 빠졌다.또 다른 축으로 내세운 청년형 장기펀드는 세제 혜택을 강조했지만 낮은 투자 매력 탓에 청년들의 외면을 받으며 단명했다.이제 내년부터는 이재명 정부가 청년미래적금을 내놓을 예정이다. 청년미래적금은 이재명 대통령의 대선 공약이다. 이 대통령은 선거 당시 소득이 일정 수준 이하인 청년이 1∼3년 적금을 납입하면 만기 시점에 정부가 25%가량을 지원하는 형태의 상품을 신설하겠다고 약속했다.9월 중에 윤곽이 나온다. 금융위원회가 총괄해 기획재정부·고용노동부·중소벤처기업부 등과 관련 내용을 조율 중이다. 기재부는 예산 부담이 크다는 이유로 난색을 보이는 중이다.윤석열 정부의 청년도약계좌는 사실상 올해로 폐지한다. 이재명 정부는 청년도약계좌에 대한 세제 지원을 12월 31일 종료한다. 다만 기존 가입자에 대해선 약정한 가입 기간까지 혜택을 유지한다. 금융위는 청년도약계좌 가입자가 청년미래적금으로 갈아탈 수 있는 방안을 검토 중이다.새 정부가 들어설 때마다 그 기조를 반영한 대표 정책을 내놓는 것은 자연스러운 일이다. 그러나 청년 정책만큼은 정권교체 때마다 개편을 거듭하면서 오히려 불안정성이 커지고 있다. 제도는 바뀌는데 구조적 문제는 개선되지 않으니 청년들은 장기 계획을 세우기보다 매번 달라지는 조건에 적응하는 데 급급해지는 것이다청년 정책금융은 가입률뿐 아니라 ‘얼마나 유지하느냐’도 중요하다. 국회예산정책처의 정무위원회 결산보고서에 따르면 청년도약계좌의 중도해지율은 2023년 8.2%에서 2024년 14.7%로 증가했다. 2025년 4월 기준 15.3%에 달하며 증가세를 이어갔다. 취업 시장의 어려움으로 인한 소득 감소와 물가상승이 청년들의 이탈을 부추긴 원인으로 꼽힌다.전문가들은 고금리 상품과 유사한 정책금융만으로는 한계가 있어 다시 노사정 협력모델을 도입해야 한다고 강조한다. 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “청년 정책을 단순히 자산 형성 지원으로만 볼 게 아니라 중소기업 인력난과 연계해야 한다”며 “청년내일채움공제처럼 신규 유입에 초점을 둔 정책도 의미가 있지만 장기 재직자 중심의 공제야말로 기업 인력난 해소와 맞닿아 있다”고 말했다.그는 또 “(재정이 부담된다면) 사업의 지속성을 위해 모든 청년을 포괄하기보다 전문인력 등 특정 집단을 대상으로 한 맞춤형 지원을 고려할 필요가 있다”고 덧붙였다.김태림 기자 tae@hankyung.com