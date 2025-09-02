토스, 페이스페이 정식 출시 발표

2026년까지 100만 가맹점 목표

가상자산 결제는 신중

오규인 토스 부사장(토스페이 사업 총괄)이 발표하는 모습. 사진=한경비즈니스

◆가입자 40만 돌파

전국 확장 목표

토스 페이스페이 사용 모습. 사진=한경비즈니스

◆보안 우려에 “원본 저장 안 하고 암호화”

토스 페이스페이 단말기 3종. 사진=한경비즈니스

◆단말기 보급 속도·앱 연계

지갑도, 스마트폰도 꺼낼 필요가 없었다. 결제 단말기 앞에 서서 ‘토스 페이스페이 결제’ 버튼을 누르자 얼굴을 대충 비췄는데도 시스템이 단번에 나를 알아봤다. 두 달 전 시범 운영 당시에는 모자를 쓰면 반응이 굼떴지만 이번에는 0.5초 만에 결제가 끝났다. 행사장 출입 인증부터 카페 커피 주문까지 얼굴 하나로 모든 과정이 이어졌다. 영화에서나 보던 장면이 이제는 일상으로 스며드는 순간이었다.토스(운영사 비바리퍼블리카)는 얼굴 인식 결제 서비스 ‘페이스페이’를 정식 출시하며 오프라인 결제 시장의 변화를 예고했다. 자회사 토스플레이스를 통해 전국에 약 13만 개의 결제 단말기(토스프론트)를 이미 설치해 놓은 상태다. 현재는 서울 지역 2만여 가맹점에서만 이용 가능하지만 올해 말까지 30만 개, 2026년까지 100만 개 매장으로 확대한다는 계획이다.토스는 2일 서울시 강남구 에스제이쿤스트할레에서 기자간담회를 열고 페이스페이 정식 출시를 발표했다. 주요 기술과 시범 운영 성과, 향후 비즈니스 전략을 소개하고 전용 단말기 라인업을 새롭게 공개했다.페이스페이는 이용자가 미리 토스 애플리케이션(앱)에 얼굴과 결제 수단을 등록해두면 매장에서 단말기를 바라보는 것만으로 결제가 이뤄진다. 현금이나 카드를 꺼내거나 앱을 실행할 필요 없이 단말기가 얼굴을 인식해 1초 만에 결제가 끝난다.지난 3월 시범 운영을 시작한 페이스페이는 8월 기준 누적 가입자가 40만 명을 넘어섰으며 한 달 내 재이용률은 60%에 달한다. 토스는 편의점, 카페, 외식업체를 비롯해 영화관·패션·뷰티·가전 매장 등으로 서비스 범위를 넓히며 일상 전반으로의 확산을 추진하고 있다.토스는 보안 우려에 대해 “걱정할 필요 없다”고 강조했다. 이날 발표를 맡은 최준호 토스 테크니컬 프로덕트 오너(TPO)는 “결제가 진행되는 단 1초 동안에도 여러 보안 기술이 동시에 작동한다”며 “사람 여부를 판별하는 라이브니스, 쌍둥이까지 구별 가능한 정밀 인식 모델, 외모 변화를 감지하는 데이터, 이상거래탐지시스템(FDS)을 적용했다”고 설명했다.그는 “해킹이 된다면 특징적 정보가 유출될 수 있다고 우려할 수 있는데 저희는 (일단) 원본 정보를 저장하지 않는다”면서 “가입 시 등록한 얼굴 이미지는 복호화할 수 없도록 암호화하며 데이터망도 분리해 운영하고 있어 유출되더라도 원본 특징점을 복원할 수 없다”고 강조했다.또 “이미지를 마케팅에 활용하려면 반드시 고객 동의가 필요한데 현재로서는 그럴 계획도 없다”고 선을 그었다.가상자산 결제에 대해서는 신중한 입장을 보였다. ‘네이버페이 등 후발주자가 얼굴 결제 체계에 가상자산 결제를 포함하려 한다’는 질문에 대해 금융당국의 규제 속도와 방향에 맞춰 도입 여부를 결정하겠다는 입장을 밝혔다.오규인 토스 부사장은 “가상자산 법제화를 국가가 주도하는 것으로 알고 있다”며 “토스도 그에 발맞춰 지원 체계를 마련할 계획이 있다”고 말했다.페이스페이를 지원하는 토스프론트에는 고성능 카메라와 7인치 디스플레이가 탑재돼 있어 결제 단말기이자 키오스크 역할도 겸한다.이날 토스는 단말기 신제품 2종도 처음 공개했다. 토스프론트뷰는 기존 단말기를 교체하지 않고 추가 기기 설치만으로 페이스페이를 적용할 수 있는 방식이다. 토스프론트캠은 키오스크 상단에 부착해 기존 환경에서도 서비스 이용이 가능하다.토스는 페이스페이를 단순한 결제 수단이 아니라 오프라인 소비 경험 전체를 연결하는 축으로 자리매김시키겠다는 구상을 밝혔다.오 부사장은 “페이스페이는 단순히 돈을 내는 과정을 대체하는 것이 아니다. 앱인토스(Apps-in-Toss)와 연계해 매장 검색, 예약, 적립, 쿠폰 발급까지 하나로 이어지는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.이어 “오랜 시간 공들여 준비해 온 만큼 많은 이용자가 신뢰하고 선택할 수 있는 결제 수단이 되도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.김태림 기자 tae@hankyung.com