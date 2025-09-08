그래픽=박명규 기자

한국은행이 잠정 중단했던 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 2차 실험, 이른바 ‘프로젝트 한강’이 다시 움직인다. 이창용 한은 총재가 기획재정부와 물밑 협의를 통해 프로젝트 한강을 국고금 관리에 활용할 수 있는 기반을 마련하며 재개를 이끌었다.이번 2차 실험에는 연간 112조원 규모의 국고보조금을 디지털화폐로 지급하는 방안을 포함한다. 국고보조금 수령자에게 현금이나 바우처 대신 디지털화폐를 지급하면 예금토큰 거래를 실시간으로 관리하고 사용처를 제한해 보조금이 애초 목적대로 집행되도록 설계하는 식이다.내년 상반기까지 한은은 기재부와 협력해 실험을 추진할 계획이다. 대규모 재정을 활용하는 만큼 여러 결제망과 생활 영역에서 동시에 적용되는 방식으로 실험이 진행돼야 디지털화폐의 실질적 효과를 검증할 수 있다는 의견이 나온다. 충분한 금액이 다양한 곳에 쓰여야만 프로젝트 검증이 살아난다는 것이다.은행권은 숨죽이며 상황을 지켜보고 있다. 1차 실험에서 비용 부담과 활용처 부족으로 주저했던 은행들도 이번에는 참여하지 않으면 향후 국고보조금 집행과 결제망 운영 등 핵심 사업에서 뒤처질 수밖에 없다. 일부 은행은 1차 실험 당시 외주 인력과 서버를 철수했지만 이번에는 다시 발걸음을 맞춰야 할 판이다.이 총재는 2차 실험에 참여할 은행을 선별할 것임을 분명히 했다. 그는 “투자할 의지가 있는 은행하고만 사업을 진행할 것”이라고 말했다. 1차 프로젝트에서 제기됐던 인프라 비용 관련 불만을 염두에 둔 발언임을 내비쳤다.이런 배경에는 부처 간 주도권 싸움도 깔려 있다. 금융위원회와 한은 사이에서는 스테이블코인 제도 설계와 발행 인가권을 둘러싼 주도권 경쟁이 감지된다. 금융위는 여러 차례 가상자산위원회를 열어 스테이블코인 법제화를 포함한 입법 논의에 속도를 내고 있다. 2단계 가상자산 입법안 마련 과정에서 주도권을 강화하는 모습이다.한은 역시 대응에 나섰다. 최근 스테이블코인 등 가상자산 관련 전담조직을 새로 만들고 가상자산 시장의 모니터링과 분석, 관련 입법 지원 업무 등을 맡겼다. 주요국 중앙은행이 가상자산 전담조직까지 둔 사례는 드물다는 점에서 이례적이다.한은은 스테이블코인 발행 관련 은행권 중심 발행 후 비금융권으로 확장하는 ‘단계적 허용’ 원칙을 강조한다. 이는 프로젝트 한강 2차 실험과도 맞닿아 있다. 한은은 대기업이나 빅테크 등 비은행 기관에 수신 기능을 전면 허용할 경우 금산분리 원칙이 훼손될 수 있다고 보고 있다. 금융권 일각에서는 시중은행을 통한 스테이블코인 유통이 이뤄져야만 한은의 영향력이 유지될 수밖에 없는 구조라는 해석도 나온다.국회에서는 각 상임위원회가 별도의 법안을 발의하며 논의를 주도하려는 움직임을 보이고 있다. 법안이 여러 상임위에서 동시에 발의되면서 규제 틀이 분산되고, 발의 속도에 비해 논의는 뒤처져 흐지부지될 가능성도 지적된다. 현재까지 총 4개 법안이 발의된 상태다. 이런 가운데 정치권에선 해외 발행 스테이블코인의 무분별한 국내 유통을 제한하는 법안이 거론되고 있다. 달러 스테이블코인의 사용을 제한할 가능성도 있다는 얘기다.기술과 제도의 변화 속에서 세계 중앙은행과 정부, 기업, 투자자 모두가 빠르게 움직이고 있다. 미국은 스테이블코인을 통해 달러 패권을 공고히 하고 전 세계 유동성을 통제한다. 테더(USDT)와 서클(USDC) 같은 스테이블코인은 미국 국채의 주요 구매자로, 일종의 ‘국채 진공청소기’ 역할을 한다. 남미나 아프리카 일부 국가, 튀르키예처럼 달러 접근이 어렵거나 자국 통화 가치가 불안정한 나라에서는 스테이블코인이 자국 화폐보다 안정적 수단으로 주목받는다.그간 본토에서는 가상자산을 강력히 금지하면서 홍콩을 중심으로만 제한적 실험을 진행해 온 중국이 최근 속도를 높이고 있다. 위안화 국제화를 강화하고 달러 중심 스테이블코인의 영향력을 견제하기 위해 본토에서도 위안화 기반 스테이블코인 도입을 본격 검토하며 금융 주도권 확보에 나선 모습이다.CBDC와 스테이블코인의 확산과 제도 정비는 단순한 정책 실험을 넘어 시장의 투자 심리에도 직접적인 영향을 미친다. 실제 서클, 비트마인 등 관련 기업 주가가 등락을 반복하며 투자자들의 신경을 곤두세우고 있다.가상자산의 확산이 금융권과 투자판을 흔드는 지금, 향후 몇 년간의 변화는 단순한 정책 실험을 넘어 금융 질서 전반에 깊은 영향을 미칠 전망이다.김태림 기자 tae@hankyung.com