금융감독원 노동조합원과 직원들이 지난 9일 서울 영등포구 여의도 금감원 로비에서 금감원을 공공기관으로 지정하고 금감원에서 금융소비자보호원을 분리하는 정부조직 개편안을 규탄하고 있다. 사진=연합뉴스

◆쪼개지는 슈퍼부서 ‘기재부’

그래픽=송영 기자

◆금융정책·감독 4곳으로

그래픽=송영 기자

◆원전, 정책은 기후부·수출은 산업부

지난 9일 서울 용산 대통령실 앞에서 강창호 한국수력원자력 노조위원장이 조직 개편안을 반대하는 1인 시위를 하고 있다. 사진=연합뉴스

◆검찰청 폐지, 수사·기소 분리

◆막강해진 총리실

그래픽=송영 기자

장면 1.지난 9월 9일 오전 8시 서울 여의도 금융감독원 1층 로비에서 직원 700여 명이 시위를 벌였다. 검은색 옷을 맞춰 입은 이들은 ‘공공기관 지정 철회’, ‘금소원 분리 철회’, ‘비대위 구성’ 등의 문구가 적힌 종이를 들고 조직개편 반대 시위를 벌였다. 전체 인원의 3분의 1이 참여한 이례적 규모였다. 금감원 직원들은 사상 첫 총파업을 준비하고 있다.장면 2.같은 날 한국수력원자력 노동조합은 대통령실과 국회 앞에서 정부조직 개편안에 반대하는 1인 시위를 시작했다. ‘원자력 정책을 환경부에 이관하면 전기요금 급등으로 공장문 다 닫는다’, ‘제2의 IMF 사태 불러올 것이다’ 등의 내용이 담긴 현수막을 들었다.이재명 정부가 첫 정부조직 개편안을 내놨다. 대통령실과 더불어민주당·정부가 지난 9월 7일 발표한 개편안은 9월 25일 본회의 의결을 앞두고 있다. 하지만 곳곳에선 우려와 파장이 번지고 있다. 조직 안정성에 대한 내부 반발과 산업 경쟁력 약화에 대한 우려가 한꺼번에 터져 나오고 있다.개편안을 보면 기획재정부가 내년 1월 문을 닫는다. 기재부의 예산 기능을 국무총리실 산하 기획예산처(장관급 기관 신설)로 옮기고 나머지는 재정경제부로 개편해 세제·경제 기능만 맡기는 방안이다. 재경부 장관은 기존처럼 경제부총리를 겸임한다. 예산처 장관은 국무위원으로 보임한다. 예산처는 예산 편성 외에도 재정정책·관리, 중장기 국가발전전략을 수립하는 역할을 담당한다.기재부의 예산·재정 기능을 둘로 쪼개는 것으로 김대중·노무현 정부 때와 같다. 2008년 이명박 정부가 재경부와 예산처를 통합해 기재부를 출범시킨 지 18년 만에 과거 체제로 복귀하는 것이다. 당시에는 글로벌 금융위기에 대응하기 위해 ‘원보이스’ 컨트롤타워가 필요하다는 이유가 앞섰다.그러나 시간이 흐르면서 기재부 권한이 과도하게 집중됐다는 비판이 나왔다. 세수 전망부터 예산 편성, 경제정책까지 기재부의 손길이 닿지 않는 영역을 찾기 힘들었다. 다른 부처가 정책을 설계하더라도 기재부 동의 없이는 예산을 확보하기 어려웠고 그 과정에서 갈등이 쌓였다. 정치권 일각에서는 “경제 컨트롤타워가 아니라 경제 전반을 움켜쥔 ‘옥상옥’”이라는 표현까지 나왔다.윤호중 행정안전부 장관이 “세입과 세출, 경제정책 기능이 한 부처에 집중돼 있어 분리 개편이 불가피하다”고 밝힌 것도 이런 배경에서다.그러나 권한 분산이 능사는 아니라는 반론도 제기된다. 재경부가 돈줄(예산)을 놓게 되면 경제 컨트롤타워로서의 역할이 흔들릴 수 있다는 우려다. 국회입법조사처는 지난 7월 보고서(경제부처 조직개편 쟁점과 과제)에서 “과거 재경부-예산처 체제에서는 재경부의 정책 조율 능력이 떨어졌다는 평가가 있었다”며 “예산 기능을 분리할 때 같은 문제가 재현되지 않도록 제도적 장치가 필요하다”고 분석했다.보고서는 또 “인공지능(AI) 같은 신기술 확산과 국제 환경 변화가 빨라지는 상황에서 정책을 통합적으로 조정하는 컨트롤타워의 존재는 더욱 절실하다”고 짚었다. 재경부와 예산처 간 힘겨루기가 심화하면 정책 조정이 더 늦어질 수 있다는 것이다. 지금까지는 경제부총리 겸 기재부 장관이 최종 조정자 역할을 해왔는데 조직이 분리되면 이런 균형추가 사라져 정책 기조를 두고 갈등이 노골화될 수 있다는 우려다.예산 기능이 총리실로 옮겨가면서 대통령실의 입김이 더 커질 것이라는 관측도 있다. 새 예산처는 2027년 예산안부터 편성 권한과 증액 동의권을 갖게 되며 이재명 대통령의 국정 철학과 국정과제를 뒷받침하는 방식으로 작동할 것이란 지적이다.다만 반론도 있다. 김태윤 한양대 교수는 “정부조직법상 ‘처’는 원칙적으로 총리실 밑에 들어가 있다”며 “예산처가 형식적으로 총리실 소속이 된다고 해서 지금보다 더 큰 정치적 영향권에 들어간다고 보기는 힘들다”고 말했다. 실제로 인사혁신처, 법제처, 식품의약품안전처 등 다수의 처가 총리실 산하에 있으나 독립적으로 기능을 수행해 왔다. 공정거래위원회, 국민권익위원회, 개인정보보호위원회 등 다른 합의제 기구도 같은 사례다.기재부는 분주하다. 이번 개편이 이재명 정부의 공약이었던 만큼 충격은 크지 않다는 분위기지만 인사 문제를 두고는 기대와 불안이 교차한다. 현재 기재부는 차관 2명, 1급 국장급 간부 7명 체제인데 조직이 분리되면 고위직 자리가 늘어날 가능성이 크다. 2008년 통합 이전에도 재경부에 차관 2명, 예산처에 차관 1명이 각각 존재했다. “승진 적체가 다소 완화될 수 있다”는 기대가 나오는 이유다.어떤 부처가 예산처로 이동할지는 최대 관심사다. 중장기 국가발전전략을 담당하는 미래전략국, 장기 재정전망을 맡는 재정관리국 등이 예산처로 옮겨갈 것이란 관측이 나오지만 아직 윤곽은 드러나지 않았다.김태윤 교수는 “시대에 맞춰 유연하고 탄력적인 조직개편은 필요하다”면서도 “단순히 예산처를 떼는 게 아니라 국가전략부 등 미래 지향적인 조직개편을 생각했는데 아쉽다. 국가 전략과 장기 계획이 지금 갈 곳을 잃어버렸다”고 평가했다.“시어머니가 4명으로 늘었다.” 이번 조직개편을 두고 금융권에서 나오는 말이다.정부와 여당은 금융위원회와 금융감독원 개별 조직이 담당했던 국내 금융정책과 감독 기능을 4개 기관(재경부·금융감독위원회·금감원·금융소비자원)으로 재편한다.우선 금융위는 ‘금융감독위원회’로 간판을 바꾼 뒤 시장 감독 기능에 집중한다. 금융위는 2008년 출범 이후 금융정책과 감독 권한을 동시에 수행했다.당정은 이 구조가 정책 추진에는 효율적일 수 있으나 독립적 시장의 감독에는 한계가 있었다고 지적한다. 대표 사례로 사모펀드 환매 중단 사태를 든다. 2015년 금융위는 금융산업 육성을 위해 사모펀드 투자 하한액을 기존 5억원에서 1억원으로 낮추며 규제를 완화했지만 부실 사모펀드에 대한 감독 장치는 충분하지 않았다. 정책(액셀)에 집중하다 보니 감독 기능(브레이크)이 소홀해지면서 부실이 누적됐다는 것이다. 결국 2018년부터 환매 중단 사태가 이어지며 개인투자자 피해가 커졌다. 당정은 “정책과 감독을 분리해 상호 견제 구조를 만들면 이런 문제를 예방할 수 있다”는 논리다.국내 금융산업 육성 등 정책 기능은 재경부로 이관한다. 재경부의 금융정책국과 금감위를 합쳐 금융위를 만들었던 2008년 이전으로 회귀하는 셈이다. 윤호중 장관은 “국내와 국제 금융 기능을 하나로 묶어 위기에도 일관성 있게 대응할 수 있도록 해야 한다”고 밝혔다.다만 이 부분에 대해선 비판의 목소리도 적지 않다. 전광우 전 금융위원장은 국제 금융과 국내 금융을 한 기관에서 관리해야 한다는 점에는 동의하지만 컨트롤타워는 금융위에 있어야 한다고 지적했다.그는 “금융정책은 시장과 호흡해야 하는데 산업이 집중된 서울을 떠나는 것은 맞지 않다”며 “제조 공장은 비용을 줄이기 위해 지방으로 갈 수도 있지만 금융산업은 국제적 경쟁력이 있는 도시에 밀집돼야 한다. 정부기관이든 투자기관이든 금융 허브에 모여 있는 게 합리적”이라고 설명했다.또 “전문인력들에게 갑자기 세종으로 가라고 하면 이탈할 수도 있다. 전주로 내려간 국민연금도 수년째 인력 이탈 문제를 고민하고 있다”며 “디자인(조직 구조)을 바꾸는 게 아니라 운용의 묘(정책과 감독 기능 조정)를 고려했어야 한다”고 말했다. 그간 금융위는 ‘서울 근무’ 이점으로 행정고시 상위권 합격자들 사이에 선호도가 높았다.이번 조직개편에 대해선 금융위가 피해를 봤다는 의견도 있다. 재경부에서 예산권을 떼어내 예산처를 만들면서 재경부의 관할 영역이 줄어든 결과 국내 금융정책 기능을 붙이는 모양새가 됐다는 지적이다. 정부 관계자는 “재경부는 세입과 세출을 통합 관리하는 것이 본래 역할이다. 세입 관련 조직은 국세청 산하에, 세출과 예산은 재경부가 함께 관리하는 것이 장점”이라며 금감위의 조직개편이 재경부 권한 축소를 반영한 결과일 수 있다는 해석을 내놨다.금감위 산하에는 금감원과 기존 금감원에서 분리된 금소원을 배치한다. 금감위는 금융 감독 총괄을, 금감원은 거시건전성 감독을, 금소원은 영업행위 감독을 맡는다.금융권 안팎에서는 우려의 목소리가 적지 않다. “이번 개편이 금융산업을 육성하려는 취지보다는 규제 강화에 무게를 두고 있다”는 해석이 나온다.금소원이 사실상 제 역할을 하기 어렵다는 지적도 있다. 금감원은 금융사 검사와 감독을 통해 방대한 정보를 축적해 왔는데 이와의 연계가 끊어지면 금소원의 정보 접근력이 크게 약화될 수 있다는 것이다. 이 경우 소비자 보호 강화라는 당초 취지가 무색해지고 되레 그 기능이 축소되는 결과로 이어질 수 있다는 비판도 나온다.금감원 내부에서도 반발이 적지 않다. 금감원은 인사교류를 당근책으로 내세웠지만 민원 업무를 주로 맡는 금소원이 내부적으로 기피 부서로 여겨지는 데다 신설 공공기관으로 지방에 설립될 가능성까지 제기되면서 젊은 직원들을 중심으로 ‘취업 사기’라는 말까지 나온다.이번 개편으로 김대중·노무현 정부 시절인 1999~2008년 운영됐던 ‘재경부-예산처-금감위’ 체제가 사실상 부활한다. 다만 과거 금감위 체제와 달리 금감위원장이 금감원장을 겸직하지 않는다. 최근 국회 인사청문회까지 마친 이억원 금융위원장 후보자가 초대 금감위원장을, 최근 취임한 이찬진 금감원장이 금감원장이나 초대 금소원 원장을 맡는 시나리오 등이 나온다.당정은 금감원과 금소원을 공공기관으로 전환하는 방안도 추진한다. 현재 금감원은 민간 회사다. 금융사 감독 업무를 담당하기 위해 만들어진 무자본 특수법인이다. 하지만 공공기관이 되면 독립성이 사라진다. 공공기관은 인사와 예산뿐 아니라 신설 운영기관 관리까지 통제받게 된다. 관치가 더 강화될 수 있다는 우려가 나오는 이유다. 실제 금감원은 2007년 기타 공공기관으로 지정됐다가 독립성 유지를 위해 2년 만에 해제됐다.김태윤 교수는 “금감원이 공공기관으로 편입하는 부분은 정부조직 개편과 상관없는 사안인데 (그걸) 얼렁뚱땅 (조직개편안에) 넣었다”며 “독립적 기능이 부처로 흡수된 것은 매우 퇴행적”이라고 평가했다.전광우 전 위원장은 “조직개편이 내년부터 시행되고 시행 시점이 1년 이상 지연될 수 있다는 소식이 나오면 정부 정책 추진의 안정성이 흔들리고 경제 회복을 위한 과감한 투자와 규제 개혁의 기회를 놓칠 수 있다”고 우려했다.이어 “잠재성장률을 반전시켜야 하는 게 당면한 최대 과제다. 제로대 성장률을 기록하고 있는 지금이야말로 확장 재정을 포함해 경제 살리기에 올인을 해야 하는데 (개편으로) 조직이 불안정해지면서 골든타임을 놓칠 수 있다”고 지적했다.산업통상자원부의 에너지 정책 기능은 환경부로 이관해 기후에너지환경부로 개편한다. 산업부 명칭은 산업통상부로 바꾼다.원전산업 정책은 기후부가 맡지만 원전 수출은 기존 산업부가 맡는다. 구체적으로 석유·가스·석탄·광물 등을 다루는 자원산업정책국과 원전전략기획관(원전 수출 정책) 조직은 산업부에 남기고 원전·재생에너지 산업 정책과 전력 산업 전반을 기후부에 넘긴다는 것이다. 이렇게 되면 한국전력·한국수력원자력·발전회사 등 덩치가 큰 공공기관도 기후부 밑으로 간다. 기후부는 빠르면 오는 10월 출범할 전망이다.윤호중 장관은 “그간 탄소중립은 국가적 차원의 과제로서 강력한 컨트롤타워의 중요성이 강조돼 왔다”며 개편 이유를 설명했다.기후와 에너지 정책을 담당하는 정부 부처를 통합 운용하는 것은 유럽 여러 국가에서 이미 시행 중인 방식이다. 다만 에너지 업계와 학계에선 우려의 목소리가 쏟아진다.산업계는 산업 경쟁력 약화를 걱정하고 있다. 에너지 개발과 환경 규제를 한 부처가 함께 맡는 것이 문제라는 것이다. 예컨대 기후부가 신규 원전 건설 및 기술 개발 투자 등에 소극적으로 나서 원전 생태계가 위축될 것이라는 관측이 제기된다. 반대로 환경단체는 규제가 완화할 것을 우려한다.부처 이원화 구조에 대한 지적도 있다. 원전을 운영하면서 동시에 수출까지 담당하는 한수원은 ‘두 시어머니’를 둔 격이 돼 혼란이 불가피하다. 강창호 한수원 노조위원장은 “이번 정부조직 개편안이 정기국회를 통과해 현실화하면 국민만 전기요금 급등 등으로 수년간 고통을 받다가 다시 원상복귀할 것”이라고 말했다. 기후부의 신설로 에너지 정책이 ‘탄소중립’에 치우치면 원자력보다 비싼 재생에너지 생산 확대 등으로 인한 전기·가스요금 인상으로 이어질 수 있다는 것이다. 이 대통령은 지난 8월 14일 “온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”면서 “(국민의)이해와 동의를 구해야 한다”고 말했다.산업부도 박탈감이 심하다. 내부에선 에너지실 이관으로 산업부의 조직이 축소되고 역할이 줄어들면서 부처의 위상이 떨어질 수 있을 것이란 불안감이 나오고 있다.김태윤 교수는 “에너지가 미래의 중요한 이슈인데 국가 차원에서 봐야 할 일을 주요 부처 한 곳에 낑겨 넣었다는 건 그 기능이 국가 차원에서 중요한 어젠다(의제)로 자리매김 못한다는 것”이라고 말했다.검찰청은 개청 78년 만에 해체 수순을 밟는다. 당정은 검찰 수사·기소를 분리해 공소청과 중대범죄수사청을 각각 신설한다. 부패·선거·마약 범죄 등 9대 주요 범죄 수사를 맡게 될 중수청은 행정안전부 밑에 두고 공소 제기와 유지를 위한 공소청은 법무부 산하에 둔다. 검사들은 공소청으로 자리를 옮기고 검찰총장은 공소청장으로 보임될 예정이다.중수청·공소청 설치는 법률안 공포일부터 1년 후 시행한다. 정부·여당은 경찰 수사에 대한 검찰의 보완수사권과 국가수사위원회 신설 여부 등 남은 쟁점을 놓고 논의를 계속 이어갈 것으로 보인다. 여당 내에선 수사권 유지·폐지 의견이 첨예하게 대립 중이다. 총리실 산하 범정부 검찰개혁 태크스포스(TF)를 설치하고 당정대 협의를 거쳐 이른 시일 내 방안을 마련한다는 계획이다.한정애 더불어민주당 정책위의장은 “그간 검찰의 견제받지 않은 권한의 남용과 공정성 훼손에 대해 지속적인 우려가 있었다”고 말했다.정치권과 법조계에선 검찰청을 공소청으로 바꾸는 것은 헌법에 위배된다는 의견이 나온다. 나경원 의원을 포함한 국민의힘 법제사법위원회 소속 의원들은 지난 9월 9일 “검찰총장은 헌법 제89조에 분명히 명시돼 있고 이는 검찰청을 전제로 한 것이기 때문에 검찰청은 헌법상 넓은 의미의 헌법기관”이라며 “헌법상 기관을 법률에 의해 폐지할 수 없다”고 강조했다.개편안대로 진행되면 행정안전부의 권한은 한층 더 강화한다. 경찰청과 국가수사본부에 이어 중수청까지 소속되면서 사실상 모든 1차 수사 권한을 손에 쥐게 된다.총리실의 위상도 한층 더 커진다. 기획부 예산실을 관할하게 된 데다 기획부 산하 통계청도 국가데이터처로 격상해 총리실 소속으로 편입한다. 산업부 산하 특허청도 지식재산처로 간판을 바꾸고 격상해 총리실 아래로 이동한다.여성가족부는 성평등가족부로 확대 개편한다. 여성정책국을 키워 성평등 정책실을 새로 만든다. 경제활동 촉진, 균형 고용 확대, 여성 안전 강화, 역차별 해소 등 성평등 정책 추진을 위한 핵심 역할을 한다.중소벤처기업부에 복수차관제를 도입해 제1차관은 중소기업·창업벤처를 담당하고 제2차관은 소상공인 정책을 전담한다. 고용노동부의 산업안전보건본부를 실장급에서 차관급으로 격상하고 산업안전보건정책 전담실을 설치해 산재 예방과 감독 기능을 강화한다.방송통신위원회를 폐지하고 분산된 방송 관련 기능을 총괄하는 방송미디어통신위원회를 신설한다. 과학기술정보통신부의 방송진흥 정책 기능은 방미통위로 넘어간다. 위원정수는 기존 상임위원 5명 체제에서 상임위원 3명, 비상임위원 4명 등 총 7명으로 개편한다. 지난 9월 9일 이 같은 내용이 담긴 ‘방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률’ 개정안 등이 국회 과학기술정보방송통신위원회 법안소위 심사를 통과했다.김태림 기자 tae@hankyung.com