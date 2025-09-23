[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 홈헬스케어 전문 브랜드, 유유테이진메디케어

유유테이진메디케어가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 산소발생기 부문을 2년 연속 수상했다.유유테이진메디케어는 2006년 설립된 홈헬스케어 전문 업체로, 2025년 기준 누적 고객 10만 명을 달성했다. 이처럼 오랜 시간 호흡기 환자와 함께해 오면서, 우수한 품질의 의료기기와 차별화된 환자 서비스로 업계의 선두 자리를 지켜왔다.국내에서 단독으로 서비스를 하는 가정용 산소발생기 3R, 3S, 5S 제품의 경우, 적은 소음뿐만 아니라 저렴한 전기료로 산소발생기를 사용하는 환자들이 겪는 불편함을 해소했다는 평가를 받고 있다. 또한 해당 장비는 한국어 지원이 가능한 만큼, 혼자 거주하는 고령의 환자들에게 큰 도움이 돼 환자 보호자 및 의료진에게 큰 호응을 얻고 있다.아울러 2021년부터는 한국의료지원재단과 함께 5년째 경제적 어려움에 처해 있는 호흡기 환자들을 대상으로 산소발생기 및 가정용 인공호흡기 임대료를 지원하는 사회공헌활동을 진행하면서 호흡기 환자들의 삶의 질 개선에 힘을 보태고 있다.(주)유유테이진메디케어 유원상 대표는 “앞으로도 단순히 좋은 기기를 제공하는 것을 넘어, 환자들의 삶의 질 향상에 있어 늘 고민하는 홈헬스케어 기업이 되도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com