7호선 광명사거리역 초역세권, 대규모 커뮤니티 CLUB HILLS 조성 가능

힐스테이트 광명11(가칭) 조감도. 현대건설 제공

현대건설이 광명뉴타운 내 최대 규모, 최고 입지로 평가받는 광명11R주택재개발사업(광명11구역)을 통해 조성되는 ‘힐스테이트 광명11(가칭)‘을 오는 10월 공급할 예정이다.광명뉴타운은 서울과 접한 입지에 들어서는 신도시급 도시정비사업이다. 지금까지 12개 구역 중 9개 구역이 분양을 마쳤고, 모두 입주를 마치면 2만8000여 가구의 매머드급 주거지로 거듭난다.그중 경기도 광명시 광명동·철산동 일대에 위치한 힐스테이트 광명11(가칭)은 7호선 초역세권 입지에 뉴타운 내에서 가장 큰 규모로 공급되는 만큼 많은 수요자들이 주목하고 있다.지하철 7호선 광명사거리역과 인접하고 철산역도 걸어서 이용할 수 있어 가산, 구로, 여의도, 강남 등 서울 핵심 업무지구로의 이동이 편리하다. 향후 부천종합운동장역에서 수도권광역급행철도(GTX)-B노선(예정) 환승이 가능해지면 서울과 수도권 곳곳으로 접근성은 더욱 개선될 전망이다.단지 규모는 지하 5층~지상 최고 42층, 25개동, 총 4,291가구에 달하는데, 이 중 652가구가 일반분양된다. 타입별(전용면적 기준) 일반분양 가구수는 ▲39㎡ 31가구 ▲51㎡ 103가구 ▲59㎡ 494가구 ▲74㎡ 22가구 ▲84㎡ 2가구로 구성됐다.단지 인근에는 광명시청, 광명세무서, 광명시민운동장 등 주요 행정기관과 문화시설도 자리한다. 여기에 안양천, 도덕산, 개웅산 등이 인접해 입주민들은 도심 속에서 쾌적한 자연환경까지 누릴 수 있다.또한 광명남초가 단지와 접해있는 초품아 단지며, 광덕초, 광명고, 명문고, 경기항공고 등도 도보로 통학할 수 있다. 입주민 자녀들은 철산역 인근에 밀집한 학원가, 목동 학원가도 모두 이용할 수 있다.‘힐스테이트’ 브랜드 파워도 돋보인다. 힐스테이트는 한국기업평판연구소가 발표한 아파트 브랜드 평판 조사에서 2019년 4월부터 2025년 8월까지 77개월 연속 아파트 브랜드 평판 지수 1위를 기록하며 업계 대표 브랜드로서 위치를 굳히고 있다.힐스테이트 광명11(가칭)는 이러한 힐스테이트 브랜드에 걸맞게 상품을 차별화했다. 전 세대 남향위주 단지 배치에 전용면적 51㎡는 소형 타입임에도 3베이 맞통풍 구조, 계단식 구조로 공급된다. 전용면적 59㎡ 타입도 일부는 4베이 구조로 선보인다.입주민들은 힐스테이트 입주민 전용 통합 플랫폼 ‘마이 힐스(my HILLS)’를 편리하게 이용할 수 있다. 마이 힐스는 2024년 12월 런칭한 힐스테이트만의 특화된 라이프스타일 플랫폼으로서, 스마트폰 앱 하나로 계약정보 확인, 입주자 사전방문 예약, 입주 예약 등의 입주 전 서비스부터 입주 후 A/S신청, Hi-oT(가전제어), 방문차량 등록, 관리비 조회, 공지사항 열람 등이 가능하다.현대건설의 층간소음 저감기술 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’도 적용된다. 이를 통해 슬래브 두께를 상향하고 고성능 복합 완충재를 적용해 걷거나 뛸 때 발생하는 소음 저감과 충격 흡수를 극대화한다.대단지에 걸맞은 대규모 커뮤니티도 자랑거리다. 수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 작은도서관 등 다양한 시설을 통해 입주민의 삶의 질을 높일 계획이다.분양 관계자는 “많은 수요자들이 기다려온 광명뉴타운의 최고 입지에 들어서고, 광명뉴타운의 완성 단계를 알리는 만큼 광명은 물론 서울 등 수도권 곳곳에서 실수요, 투자자 문의가 이어지고 있다”라며 “입주민의 삶의 레벨을 높일 상품성을 모두 담은 만큼 지역의 시세를 이끄는 대장주 아파트이자 누구나 살고 싶어 하는 단지로 자리매김할 수 있도록 심혈을 기울일 것”이라고 말했다.힐스테이트 광명11 견본주택은 경기도 광명시 광명동 42-2번지(2-1 GATE)에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com