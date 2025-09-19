9월 16일 서울 종로구 한국금거래소에 금시세가 표시되고 있다. 이날 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3천682.2달러로 전 거래일 대비 32.8달러(0.9%) 올랐다. 사진=연합뉴스

◆전통의 골드바

제도권 투자 KRX 금시장

◆초보자도 쉬운 골드뱅킹

그래픽=송영 기자

◆가장 대중화된 금 펀드·ETF

전문가 투자 금 선물

◆금 투자 할까 말까

그래픽=송영 기자

요즘처럼 금 이야기가 끊이지 않는 때도 드물다. 금은방 앞에는 자투리 금을 들고 감정을 기다리는 줄이 늘어서고, 은행 창구에선 골드뱅킹 계좌가 불티나게 개설된다. ‘금값 또 최고치’라는 뉴스 헤드라인이 하루가 멀다 하고 쏟아지면서 투자자들 사이에선 ‘이제 너무 비싸다’는 경계론과 ‘아직 더 간다’는 낙관론이 팽팽히 맞선다. 금테크, 어떤 방식이 내 지갑에 가장 유리할지 정리해봤다.‘어떤 방식으로 금에 투자하느냐’에 따라 실제 수익률과 세제 혜택, 그리고 부담해야 할 비용이 크게 달라진다.가장 전통적인 방법은 골드바(막대 모양의 금덩이)와 같은 실물 금을 직접 사는 것이다. ‘내 손에 잡히는 자산’이라는 심리적 안정감이 크고 금은방이나 은행, 홈쇼핑, 심지어 일부 편의점에서도 구매할 수 있어 접근성이 좋다. 특히 1kg 이하 골드바는 1년 이상 보유하면 가격이 오르더라도 양도소득세(매매 차익에 대한 세금)를 내지 않는다는 점에서 투자 매력이 있다.다만 구매 시 부가가치세 10%와 매입 수수료 5%가 붙어 최소 15% 이상 가격이 올라야 이익을 볼 수 있다. 예컨대 5000만원짜리 골드바를 산다면 부가가치세 500만원, 매입 수수료 250만원을 합쳐 약 750만원을 내야 한다. 골드바를 다시 팔 경우에도 5% 정도 수수료가 발생한다. 이 부분을 전부 감안하고도 수익을 내려면 최소 20% 이상은 뛰어야 한다는 것이다.이자가 붙지 않는 점도 아쉬운 부분이다. 안전하게 보관하려면 추가 비용도 발생할 수 있다. 반지나 목걸이 같은 세공품은 제작비가 포함돼 투자에는 불리하다.반면 KRX 금시장을 통한 금 투자는 세금 부담이 없다는 점에서 매력적이다. 거래 수수료는 0.3% 정도 들지만 양도소득세, 배당소득세에 대해 비과세 혜택이 있다. 금융소득종합과세 대상에서도 제외된다. 고액자산가라면 최고 49.5%에 달하는 금융소득종합과세를 신경 쓰지 않을 수 없다. 장내 거래 시 부가가치세도 면제다.일정량(100g) 이상 모으면 실물 골드바로 인출할 수도 있다. 다만 현물 인출 시에는 부가가치세(10%)와 한국예탁결제원 및 해당 증권사로부터 인출수수료가 부과된다.KRX 금시장은 정부가 금 거래를 제도권으로 끌어올리기 위해 2014년에 만든 국내 유일의 공식 금 현물시장이다. 투자자는 한국조폐공사가 보증한 최고 순도의 금을 국제 시세와 가장 비슷한 가격에 거래할 수 있다. 접근성도 좋다. 증권사 애플리케이션(앱)에서 금 거래 계좌를 따로 개설해 주식처럼 금을 사고팔면 된다. 1g 단위 거래가 가능하다.시중은행의 골드뱅킹(금 통장) 잔액이 처음으로 1조2000억원을 넘어섰다. 올해 들어서만 4545억원이 늘었는데 지난 3월 처음 1조원을 돌파한 뒤 넉 달 만에 다시 2000억원 이상 불어났다. 금 가격이 오르면서 은행 예금으로 금 현물에 소액으로 투자할 수 있는 골드뱅킹에 돈이 몰리고 있는 것이다. 골드뱅킹은 실물 거래 없이 0.01g 단위로 소액투자가 가능해 금 투자 초보자도 쉽게 입문할 수 있다. 다만 거래 수수료 1%와 매매 차익에 대한 배당소득세 15.4%를 내야 한다.골드뱅킹으로 금에 투자할 때는 환율 변동도 함께 고려해야 한다. 국제 금값이 오르더라도 원·달러 환율이 하락하면 원화로 환산한 수익률은 줄어들 수 있기 때문이다. 골드뱅킹은 고객이 은행 계좌에 돈을 넣으면 은행이 국제 시세(달러 기준)에 맞춰 금을 매입하는 방식이다. 예컨대 국제 금값이 온스당 2000달러일 때 환율이 1100원이면 국내 금 가격은 약 220만원이지만, 환율이 1400원으로 오르면 약 280만원으로 뛴다. 반대로 환율이 내려가면 금값 상승폭이 환율 하락분에 상쇄돼 실제 수익률이 낮아질 수 있다.금 통장에서 금을 매도해 현금이나 실물 금으로 인출할 때는 기준 가격의 1%가량 수수료가 부과된다는 점도 유의해야 한다.시중은행 중에선 KB국민·신한·우리은행에서 골드뱅킹을 판매한다. 신한은행은 2003년 금융권 최초로 골드뱅킹 상품을 출시했다. 현재 시중은행 전체 잔액의 약 70%를 차지하고 있다. 국민은행은 보유 포인트로 금을 매입할 수 있는 서비스를 제공해 소액 투자자들의 진입 장벽을 낮췄다. 우리은행은 자동이체 등 조건을 충족하면 환율 우대 30%를 제공한다.하나은행은 골드뱅킹 대신 ‘하나골드신탁(운용)’으로 차별화를 꾀했다. 고객이 보유한 24K 순금을 맡기면 한국금거래소디지털에셋의 감정을 거쳐 만기 시 감정가의 1.5%를 운용수익으로 제공하고 원금은 금 실물로 돌려준다. 운용수익은 현금이나 금으로 선택할 수 있으며 최소 가입 중량은 100g이다.금 투자 상품 중 가장 대중화된 방식은 펀드와 상장지수펀드(ETF)다. ETF는 증권계좌만 있으면 매매가 가능하고 펀드도 온라인으로 쉽게 가입할 수 있어 국내외 기관과 개인이 가장 많이 이용한다.최근 ‘ACE KRX금현물’은 개인투자자가 가장 많이 순매수한 ETF 중 상위권에 올랐다(코스콤 ETF 체크). 한 달 동안(9월 5일 기준) 915억원어치 자금이 순유입됐다. 최근 1년간 수익률이 가장 높았던 금 펀드는 iM에셋자산운용의 ‘iM에셋월드골드증권’으로 78.29%의 수익을 올렸다. 이 펀드는 글로벌 자산운용사 블랙록이 운용하는 ‘BGF 월드골드펀드’에 재투자하는 구조로 금광업 주식에 주로 투자한다.비용 측면에서는 ETF가 펀드보다 보수가 낮아 상대적으로 유리하다. 개인종합자산관리계좌(ISA), 개인형 퇴직연금(IRP), 연금저축 계좌 등을 활용하면 과세 이연이나 세액공제 등 절세 효과를 기대할 수 있다. 한 주 가격이 보통 1만원대라서 소액 투자가 가능하다. 다만 퇴직연금 계좌에서는 금선물 ETF가 아닌 금현물 ETF만 편입할 수 있으며 위험자산으로 분류돼 최대 70%까지만 담을 수 있다. 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 부과된다.반면 금 선물은 주로 전문 투자자들이 활용하는 파생상품이다. 특정 시점에 금을 미리 정해진 가격으로 사고팔기로 약속하는 계약으로 실제 금을 받는 경우는 드물다. 대부분 매매차익을 통해 수익을 실현한다. 적은 증거금으로 큰 금액을 거래할 수 있어 수익률과 손실률이 모두 커질 수 있다. 단기 투자나 투기, 가격 변동 헤지(위험 분산) 목적으로 주로 활용된다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 9월 9일(현지 시간) 12월 인도분 금 선물은 장중 온스당 3715달러까지 상승하며 처음으로 3700달러를 돌파했다.최근 금값은 가파른 오름세를 보이고 있다. 5대 시중은행(국민·신한·하나·우리·NH농협)의 골드바 판매액은 9월 1일부터 11일까지 373억1700만원을 기록하며 이미 지난 8월 한 달치(373억7500만원)에 근접했다. 연초 50만원 수준이던 금반지는 70만원까지 오르고 0.5g짜리 24K 미니금은 12만2000원까지 치솟는 등 소액 금 제품 가격도 급등했다.이 같은 상승세의 중심에는 안전자산 선호 심리가 자리한다. 미국이 기준 금리를 낮추자 달러 자산의 매력이 떨어졌고 도널드 트럼프 행정부의 관세정책 여파로 경기 둔화와 물가상승이 동시에 우려되면서 상대적으로 안전자산인 금으로 자금이 이동한 것이다.유럽발 불안 요인도 금값 상승을 부추겼다. 프랑스를 중심으로 재정위기 우려가 확산되면서 한때 주춤하던 금값에 다시 불씨가 지펴졌다. 국채 금리 급등이 이어지자 그 자금이 금 시장으로 흘러들어가며 가격을 떠받쳤다.글로벌 중앙은행들도 금 매입을 늘리며 가격 상승에 힘을 보탰다. 중국, 폴란드, 튀르키예, 카자흐스탄, 체코 등이 적극적으로 금을 사들이고 있다.시장에선 금값 상승 전망이 이어지고 있다. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 내년 상반기 국제 금 가격이 온스당 5000달러까지 오를 수 있다고 전망했고, NH투자증권 역시 연내 금값이 4000달러를 넘어설 수 있다고 내다봤다.다만 금은 변동성이 상당히 크다는 점을 유의해야 한다. 국제 정세, 달러 흐름, 원자재 시장의 영향을 크게 받기 때문에 가격이 단기간에 크게 오르거나 내릴 수 있다. 지난 20년간 정체기를 거치거나 70% 가까이 폭락한 시기도 있었다.김태림 기자 tae@hankyung.com