◆발전사 20여 년 만에 통폐합?

◆금융위 해체 속 금융권 공공기관 거취

◆‘알박기 인사’ 제동 걸릴까

“공공기관이 너무 많아서 숫자를 못 세겠다.” 지난 8월 13일 이재명 대통령의 이 한마디 이후 분위기가 달라졌다. 대통령실이 공공기관 통폐합 태스크포스(TF)를 꾸리고 국회에선 기관장 임기를 대통령 임기와 연동하는 법안이 논의되면서 공공기관 구조조정 논의가 다시 수면 위로 떠올랐다. 10여 년 만의 대규모 개편 가능성이 커지자 대상이 될 것으로 거론되는 기관들은 촉각을 곤두세우고 있다.통폐합 1순위로 거론되는 곳은 발전 공기업이다. 과거 한국전력은 전력 생산부터 공급, 판매까지 모든 영역을 독점하며 운영해 왔다. 이로 인해 비효율적인 거대 공기업 구조를 개선해야 한다는 지적이 나왔고 김대중 정부 시절인 2001년 전력산업 구조 개편이 이뤄졌다. 발전 6사(한국수력원자력, 남동·중부·서부·남부·동서발전)와 한국전력거래소로 분리한 것이다.최근엔 흐름이 바뀌었다. 정부의 재생에너지 중심 전환 정책과 맞물려 한국전력과 발전 자회사 간 재통합 가능성이 다시 부각되고 있다. 특히 남동·중부·서부·남부·동서발전 5개사는 사업 구조가 겹치고 있어 재편 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.정부는 오는 10월 1일 기후에너지환경부 출범과 함께 조직개편을 준비 중이다. 이 과정에서 한국전력과 수력원자력 등 주요 발전 공기업의 운영 방식에도 변화가 불가피할 전망이다.발전 자회사 내부에선 통합 가능성에 대한 불안감이 확산되고 있다. 전력 산업 최대 노조인 전국전력산업노동조합연맹은 최근 성명을 통해 “충분한 공론화 장이 있었음에도 절차적 과정이 생략됐다”며 “갑작스러운 발표로 특정 공공기관을 구조조정 대상으로 지목하는 방식은 유감스럽다”고 반발했다.지방자치단체 반발도 걸림돌로 지목된다. 발전 공기업 본사가 위치한 지역에서는 통폐합 시 본사가 사라지면 세수 감소와 지역경제 위축이 우려된다. 국세청에 따르면 지난해 서부발전이 납부한 지방세 320억원 중 상당 부분이 본사가 있는 태안군에 귀속됐다. 태안군이 지난해 걷은 법인 지방소득세 40억원도 대부분이 서부발전 기여분으로 알려졌다.이 때문에 정부가 발전 5개사 통폐합을 추진하더라도 내년 지방선거 이후로 시기를 조정하거나 공공기관 이전 등 지역 보상 방안을 병행할 것이라는 관측이 나온다.KTX를 운영하는 한국철도공사(코레일)와 수서고속철도(SRT)를 운영하는 SR의 통합 논의는 대선 때마다 단골 공약으로 등장했지만 번번이 실현되지 못했다. 인력 구조조정과 업무 조정 등 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 조율이 쉽지 않았다.2016년 12월 박근혜 정부는 한국 철도 역사상 처음으로 경쟁 시스템을 도입한다는 명목으로 SRT 운행을 시작했다. 문재인 정부는 고속철도 통합을 추진하며 2018년 SR을 기타공공기관으로 지정하고 공공기관 간 경쟁 구조를 마련했다. 전문가들은 이 시도를 공공기관 개혁 실패 사례로 평가한다. 정부의 가격 통제로 경쟁 인센티브가 사라진 데다 노선 중복 운영으로 비효율과 비용이 오히려 커졌다는 것이다.현재 코레일은 중복 비용을 줄이기 위해 기관 통합을 주장하고 있는 반면 SR은 각사의 사업 효율화가 우선이라고 목소리를 높이고 있다. 교통 관련 공기업 통합은 국민 피해와 직결되는 만큼 노조 동의 없이는 추진이 어렵다는 관측이다.금융권에서도 공공기관 통폐합 논의가 다시 불거진 가운데 금융위원회가 17년 만에 해체 절차를 밟으면서 산하 공공기관의 향후 거취에도 관심이 집중되고 있다. 재정경제부(현 기획재정부)로 편입되거나 다른 부처 산하 공공기관과 통폐합될 가능성이 제기되는 등 다양한 시나리오가 거론되고 있다.금융위 산하 공공기관은 한국산업은행, IBK기업은행, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 예금보험공사, 신용보증기금, 서민금융진흥원 등 총 7곳이다. 이 가운데 주택금융 부문에서는 주택금융공사와 국토교통부 소속 주택도시보증공사(HUG)가 통폐합 논의의 주요 대상으로 꼽힌다.주택금융공사는 서민 주택금융 지원을, HUG는 사업자 대상 보증을 주로 담당하지만 두 기관 모두 부동산 보증 업무를 수행하면서 역할이 겹친다는 지적이다. 정책모기지 사업에선 주택금융공사는 보금자리론, HUG는 디딤돌대출을 각각 담당하고 있는데 효율적인 운영을 위해 업무 조정이 필요하다는 목소리도 적지 않다. 두 기관은 현재 같은 건물(부산국제금융센터)에 입주해 있다. 다만 주택금융공사는 서민주택대출·주택연금 등으로 업무를 확장하고 있어 업무 성격에 차이가 있다는 의견도 있다.수출·무역 금융에선 기재부 소속 한국수출입은행과 산업통상자원부 산하 한국무역보험공사가 통폐합 논의의 주요 대상으로 거론된다. 두 기관은 모두 공적수출신용기관이다. 지난 7월 현대로템 K2전차 수출 과정에서도 7조원 규모의 대출과 보증·보험을 나눠 맡는 등 협업을 이어왔다. 하지만 비슷한 역할을 수행하다 보니 업무가 겹치거나 불필요한 경쟁이 벌어진다는 지적도 꾸준히 제기돼 왔다.2021년에는 보증 업무를 둘러싼 갈등이 실제로 불거졌다. 기재부가 수출입은행의 대외채무보증 총액 제한을 상향하는 시행령 개정을 추진하자 무역보험공사 노조는 수출입은행의 보증 확대가 자사 수익성 악화와 중소기업 보험료 인상으로 이어질 수 있다며 강하게 반발했다. 기재부는 개정안의 목적을 해외수주 무산 방지와 수출기업 금융 지원 강화로 설명했다.반론도 있다. 수출입은행은 직접 대출과 보증을 주 업무로 삼는 반면 무역보험공사는 시중은행 대출에 보험을 얹는 방식으로 운영한다. 역할 차이가 뚜렷해 단순 통합은 어렵다는 의견이 나온다.2007년 공공기관 운영에 관한 법률(공운법) 제정 이후 공공기관 통합공시가 시작되면서 지난 18년간 전체 공공기관 수는 298개에서 331개로 11% 늘었다. 같은 기간 정규직 임직원 수는 24만9000명에서 지난해 말 기준 42만3000명으로 약 70% 증가했고 부채는 200% 가까이 불어나 현재 700조원 중반 수준에 달한다.공공기관 확대는 일자리 창출 효과를 가져왔지만 유사·중복 기능으로 인한 비효율과 국민 불편 문제도 꾸준히 지적돼 왔다. 특히 정치권과 관료 사이의 ‘알박기 인사’ 관행이 가장 큰 문제로 꼽힌다. 정치권은 관료에게 낙하산 자리를 제공하며 영향력을 확대했고 관료들은 안정적인 자리를 확보하는 관행이 이어졌다.최근 국회에서는 대통령 임기 말 공공기관장 임명을 제한하는 공운법 개정안 논의가 진행 중이다. 더불어민주당이 발의한 개정안은 대통령 임기(5년)와 공공기관장 임기(3년)를 연동하도록 하는 내용을 핵심으로 한다. 전임 대통령이 임기 말에 기관장을 임명하면서 새 대통령 임기와 겹쳐 발생하는 정권교체기 논란을 막는 것이 목적이다.김태림 기자 tae@hankyung.com