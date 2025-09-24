중국 매출 성장 속도 한국 6배

BYD의 정비사들이 차량 하단 부분을 점검하고 있다. /BYD코리아 제공

대한상의 제공

최근 10년간 중국 기업의 성장 속도가 한국 기업보다 6배 이상 빠른 것으로 나타났다. 알리바바, BYD(비야디), 텐센트 등 기술 기업의 혁신과 중국 정부의 지원이 합쳐진 결과다.대한상공회의소가 미국 경제지 포보스 통계를 분석해 발표한 '글로벌 2천 대 기업의 변화로 본 한·미·중 기업 삼국지' 보고서에 따르면 글로벌 2000대 기업에 속한 중국 기업 수는 2015년 180개에서 올해 275개로 52.8%(95개) 급증한 것으로 집계됐다. 반면 같은 기간 한국은 66개에서 62개로 뒷걸음질했다. 미국도 575개에서 612개로 6.4%(37개) 늘어나는 데 그쳤다.주요 기업의 매출 성장세도 중국이 가장 가팔랐다. 글로벌 2000대 기업 중 한국 기업 합산 매출액은 10년간 1조 5000억달러에서 1조7000억달러로 15% 증가했다.이에 비해 미국은 11조9000억달러에서 19조5000억달러로 63% 증가했고, 중국은 4조달러에서 7조8000억달러로 95% 급증했다.중국 기업의 매출 성장 속도가 한국 기업에 견줘 6배 넘게 빠른 셈이다.대한상의는 "중국의 기업생태계가 신흥 강자를 배출해서 힘을 키웠다면, 미국은 인공지능(AI) 등 첨단 IT를 활용한 빠른 탈바꿈을 했다"고 설명했다.실제 최근 10년간 중국은 알리바바(이커머스, 1188%), 비야디(전기차, 1098%), 텐센트홀딩스(온라인미디어·게임, 671%), BOE테크놀로지(디스플레이, 393%) 등 첨단기술·IT 분야 기업들이 성장을 이끌었다.미국은 엔비디아(매출 성장률 2787%), 유나이티드헬스(314%), 마이크로소프트(281%), CVS헬스(267%) 등 첨단산업·헬스케어 기업이 성장을 주도하는 가운데 스톤X(금융상품 중개, 매출액 183억달러), 테슬라(전기차, 957억달러), 우버(차량공유, 439억달러) 등 새로운 분야 기업들이 진입했다.반면 한국은 금융기업(삼성증권, 카카오뱅크, 키움증권, iM금융그룹, 미래에셋금융그룹 등)이 성장한 것으로 나타났다.한국에서 새로운 산업이 꽃피우지 못한 것이다.이종명 대한상의 산업혁신본부장은 "한 해에 중소기업에서 중견으로 올라가는 비중이 0.04%, 중견에서 대기업이 되는 비중이 1~2% 정도"라며 "미국이나 중국처럼 다양한 업종에서 무서운 신인 기업들이 빠르게 배출되도록 정책 패러다임을 바꿔야 할 때"라고 말했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com