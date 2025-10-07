리사 수 AMD CEO./연합뉴스

엔비디아 경쟁사인 미국 반도체 기업 AMD가 오픈AI에 인공지능(AI) 가속기를 대량 공급하는 계약을 체결했다. 오픈AI와의 계약이 알려지면서 AMD 주가는 6일 23.71% 급등했다. 장 중에는 최대 37.67%까지 상승폭을 키웠다.AMD는 우선 내년 하반기 HBM4(6세대 고대역폭메모리)가 탑재되는 1GW 규모(전력 환산 기준) 차세대 AI 가속기 MI450부터 오픈AI에 공급하기 시작한다. AMD는 "계약에 따라 향후 4년간 수백억 달러 규모 매출을 올릴 수 있을 것"이라고 공식 발표했다.오픈AI는 동맹 강화를 위해 AMD와 주식 매입 계약도 체결했다. 오픈AI는 AMD의 주식 총 1억6000만주(10%)를 1주당 1센트에 순차적으로 매입할 수 있다. AMD가 약속된 AI 가속기 물량 공급을 완료하고, AMD 주가가 일정 수준 이상까지 올랐을 때 매입할 수 있는 조건이 걸려 있는 것으로 알려졌다.양사의 대규모 협력 체제가 구축되면서 필리지수도 2.89% 급등했다. 장 중 4.53%까지 상승폭을 넓혔었다.TSMC와 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, Arm은 3% 안팎으로 올랐다.AMD와 오픈AI의 동맹은 경쟁 관계인 엔비디아에는 다소 부정적인 뉴스로 작용했다. 엔비디아는 지난달 1000억달러(약 140조원)를 오픈AI에 투자하고 10GW 규모 AI 가속기를 공급하기로 했는데, 오픈AI가 AMD와도 손잡으면서 엔비디아의 시장 장악력이 약화할 수 있다는 우려 때문이다. 엔비디아는 이날 1.12% 하락했다.리사 수 AMD CEO는 이날 "오픈AI와 계약으로 수백억 달러의 추가 매출을 거둘 수 있게 됐다"며 "전체 AI 생태계 발전을 가능하게 하는 진정한 윈윈을 만들기 위해 함께 노력할 것"이라고 말했다.샘 올트먼 오픈AI CEO는 "AI의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필요한 컴퓨팅 용량을 구축하는 데 중요한 단계"라며 "고성능 칩 분야에서 AMD의 리더십은 첨단 AI의 이점을 모든 사람에게 더 빠르게 제공할 수 있게 해줄 것"이라고 강조했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com