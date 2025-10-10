홈 한경BUSINESS [속보] 코스피, 1.73% 오른 3610.60 마감…사상 첫 3600대 돌파 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510101362b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.10 15:44 수정2025.10.10 15:44 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 올해 노벨평화상, 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도 [신간] 겨레 사랑의 시인 이상현, 네 번째 시집 ‘새 모래톱’ 출간 [속보] 대법, 최태원·노소영 이혼 소송 상고심 16일 선고 하이닉스 품은 SK, 시총 423조 질주…최태원 '뚝심' 통했다 올리브오일 큐레이션 플랫폼 ‘올리오올리바’, 스페인 카스티야 라만차와 협력…프리미엄 식품 수입 본격화